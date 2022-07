Niccolò Moriconi, forse il suo nome non vi dice nulla, ma se invece lo chiamiamo Ultimo, allora chiunque lo ha sentito nominare almeno una volta nella vita. Cantautore di Roma classe 1996 che, nel giro di poco tempo, è riuscito a farsi spazio nel difficile mondo della musica diventando una delle voci più amate in Italia e non solo.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2018, nella categoria Nuove Proposte, con Il ballo delle incertezze ed il secondo posto raggiunto nel 2019 sempre sul palco dell’Ariston con il brano I tuoi particolari, è stato la voce di canzoni in grado di regalare emozioni come Vieni nel mio cuore, Piccola stella, Ti dedico il silenzio, Buongiorno vita, Rondini al guinzaglio, Pianeti e Sogni appesi per citarne alcune. È riuscito a conquistare il cuore di tutti nonostante la sua giovane età e lo possiamo affermare con certezza oggi che il suo tour si è concluso: 15 date quasi tutte sold out che lo hanno visto debuttare sul palco di Bibione, passare per la sua Roma al Circo Massimo fino ad arrivare a ieri quando ha salutato il suo pubblico allo stadio San Siro di Milano. È sufficiente pensare ai numeri che ha raggiunto Ultimo: ben 600 mila biglietti venduti ed il cantautore che è diventato il più giovane artista italiano di sempre ad esibirsi negli stadi.

Il cantante Ultimo

Tuttavia il suo non sarà un lungo arrivederci. Proprio ieri, durante la sua ultima data del tour, ha fatto un annuncio a sorpresa facendo comparire sul maxischermo un breve conto alla rovescia e poi la scritta “Ultimo, stadi 2023, la favola continua…”. Tra le urla e l’eccitazione del pubblico presente ha quindi annunciato il suo nuovo tour che, per ora, prevede quattro date e due città: il 7 e l’8 luglio allo stadio Olimpico di Roma ed il 17 e il 18 luglio di nuovo allo stadio San Siro di Milano. Sembra ovvio pensare che il suo nuovo tour non si limiterà solo a queste due città anche perchè da ieri sera i suoi fan hanno preso d’assalto i social network per chiedere ulteriori date che, sicuramente, non arriveranno nei prossimi mesi. Perchè si sa che Ultimo è molto legato al suo pubblico e fa sempre il possibile per renderlo felice. Intanto i biglietti di queste prime quattro date del tour 2023 saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di domani, martedì 26 luglio, e c’è da scommettere che in poco tempo diventeranno sold out.

E tu sei un fan di Ultimo? Hai assistito ad un suo live quest’anno? Ti aspettiamo nei commenti!