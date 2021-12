Un nuovo singolo per Ultimo dal titolo Supereroi, una ballad semplice ed intensa che va a far parte anche della colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese.

Ultimo torna in pista con una canzone carica di emozioni, adatta a questo periodo dell’anno che ci avvicina a poco a poco alle feste natalizie, con un significato che vuole rendere omaggio a tutte le piccole grandi cose di ogni giorno.

Nel video ufficiale della canzone, che puoi vedere in cima all’articolo, vediamo scene di Ultimo che canta Supereroi nel clima uggioso di una città, alternate a scene tratte dal film di Paolo Genovese con protagonisti Jasmine Trinca e Alessandro Borghi.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo della canzone.

Il significato del testo di Supereroi di Ultimo

Come ha voluto spiegare lo stesso Ultimo, Supereroi è un vero e proprio inno alle imprese di ogni giorno che ognuno di noi compie per andare avanti.

Nella canzone si parla anche del passare del tempo e delle cose che cambiano man mano che la vita va avanti, come cambiano le emozioni, legate a momenti specifici, e come cambiano i nostri comportamenti. Uno spaccato di vita pregno di emozioni e di amore, perché nemmeno in questo brano e in questo testo mancano riferimenti a persone che ci sono particolarmente care.

Come si legge in un estratto del testo:

Perché guardo una foto e non so più provare

Quel pieno di emozioni chе sapevo avere

Sarà chе oggi fa freddo e il freddo porta te

Oh, sarà la nostalgia o forse il disincanto

Che porta me a volare, a non tornare presto

Almeno tu conserva un po’ di fantasiaù E poi il tempo c’ha fregato

Perché infame è il suo mestiere

Senza fare mai rumore

Cambia il mondo da vedere dal testo di Supereroi

Che dire, un testo che è davvero molto bello e pieno di grandi emozioni.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Supereroi di Ultimo.