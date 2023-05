Si intitola “Un’altra ora” il nuovo singolo estivo di Ariete prodotto da Michelangelo, musicista e produttore multiplatino conosciuto per le produzioni di Blanco e Mahmood e con cui la stessa Ariete ha già collaborato in passato con il brano “Castelli di Lenzuola”.

“Un’altra ora”, che sarà disponibile da Venerdì 19 Maggio in radio e in versione digitale, ha delle sonorità fresche e travolgenti, e arriva proprio giusto in tempo per la stagione estiva.

La stessa Ariete ha scelto di condividere con i suoi fan la notizia del nuovo singolo in arrivo, pubblicando nel suo account Instagram un video, dove balla e canta proprio sulle note della canzone.

Il significato il “Un’altra ora” di Ariete

Nel suo nuovo singolo Ariete sceglie di raccontare la storia di un amore appena nato, istintivo e fugace, e lo fa, grazie a delle sonorità elettriche travolgenti ed un linguaggio fresco, diretto ed attuale, tipico dello stile della cantautrice come anche della sua generazione.

“Un’altra ora” si immerge appieno nel panorama estivo, contesto e metafora di riferimento per i sentimenti che si provano quando ci si innamora. Le frasi del brano, come “scaldi piano ma senza bruciare” e “sole in terra , occhi di mare”, o ancora “portami su, voglio di più ancora”, rievocano i primi istanti, timidi ma passionali, della nascita di un amore in una cornice estiva, in cui la vicinanza che si ha, alla fine, non è mai abbastanza.

Il testo di “Un’altra ora” di Ariete

Dormi

quando dormi

tu almeno mi sogni

io ti sogno da giorni

e non posso più restare da sola

nel letto, sai mi ci perdo spesso

se vivessi la notte con me

dieci metri da terra, io e te

panorama di stelle

colora il cielo adesso

Non so mai resisterti un attimo

parco giochi, perderò un battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

non so mai resisterti un attimo

cuore a cuore sento il tuo battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

Scaldi piano ma senza bruciare

sole in terra

occhi di mare

mentimi più volte

amo prendermi in giro

voglio darti tanto

amo troppo il destino

e se vivessi la notte con me

dieci metri da terra, io e te

panorama di stelle

colora il cielo adesso

Non so mai resisterti un attimo

parco giochi, perderò un battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

non so mai resisterti un attimo

cuore a cuore sento il tuo battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

Se ci sei tu respiro un’altra ora

Catterò una foto per salvare i ricordi

ti capisco in fretta

anche se tu non mi parli

io e te, siamo io e te

se ci sei tu respiro un’altra ora

