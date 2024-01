“Un Inganno di Troppo” su Netflix è un thriller di Harlan Coben che segue una donna che insiste sul fatto che il marito assassinato sia ancora vivo. Ma sarà vero?

La maggior parte degli adattamenti Netflix dei romanzi di Harlan Coben si distinguono per una scrittura solida, un’ottima recitazione e una serie di colpi di scena che mantengono l’interesse degli spettatori. Il servizio di streaming inaugura il 2024 con una nuova opera di Coben che possiede tutti questi elementi, ma li esegue a un livello leggermente superiore rispetto ad altri adattamenti dei suoi numerosi romanzi.

In una grande tenuta di campagna si tiene il funerale di Joe Burkett (interpretato da Richard Armitage). Durante il funerale, la vedova Maya Stern (Michelle Keegan) ripensa al momento in cui si sono conosciuti, al loro matrimonio e alla famiglia che avevano iniziato a costruire insieme. Riflette anche sul momento in cui ha visto suo marito essere assassinato, quando due ragazzi in moto gli hanno sparato a bruciapelo.

Maya vede il poliziotto Sami Kierce (Adeel Akhtar) in casa dopo il funerale e si sorprende di questa presenza; lui dice di essere lì su invito della madre di Joe, Judith (Joanna Lumley). Quando Maya chiede a Judith il motivo, lei risponde di voler far vedere a Kierce come Joe era amato da tutti. Judith pensa anche che Maya abbia bisogno di aiuto per elaborare il trauma subito nell’ultimo anno, che include anche l’omicidio di sua sorella.

Quando Maya torna a casa con la figlia piccola Lily (Thea Taylor-Morgan), la sua amica Eva (Adelle Leonce) le regala un portafoto digitale con una piccola telecamera nascosta. Maya insiste che non ne ha bisogno; la famiglia della sua tata Izabella (Natalia Kostrzewa) lavora per i Burkett da anni. Ma Maya posiziona la telecamera nella stanza di Lily, giusto per precauzione.

Maya è un’ex militare e, oltre al trauma per l’omicidio del marito e della sorella, porta con sé il trauma di un attacco a dei civili che l’ha portata a lasciare la sua unità di combattimento. Nella struttura di addestramento dove lavora, incontra il suo amico Shane (Emmett J. Scanlan), che si stupisce del suo rapido ritorno al lavoro e insiste affinché lui e alcuni amici vengano a farle compagnia. “È il mio lutto. Ho bisogno di normalità,” gli dice.

La mattina seguente, quando Maya guarda il video dalla telecamera nascosta, rimane scioccata nel vedere un uomo entrare nella stanza e abbracciare Lily. Quando lui si volta, è ancora più scioccata nel riconoscere Joe. Quando Izabella si presenta e Maya la affronta, Izabella risponde spruzzandole spray al peperoncino e scappando. Poco dopo arriva il detective Kierce, casualmente per fare delle domande sull’accauto, e quando Maya cerca di mostrargli il video, la penna USB su cui era salvato è sparita, facendo sorgere il dubbio in Kierce che il lutto stia avendo la meglio su di lei.

Kierce ha i suoi problemi personali: sta organizzando un matrimonio con la sua fidanzata incinta Nicole, e sembra avere dei blackout in vari momenti della giornata. Dopo un incidente stradale causato da uno di questi episodi, il suo capo, dopo essersi assicurato che Kierce non abbia ricominciato a bere, lo affianca a un giovane partner, il detective Marty McGregor (Dino Fetscher), che Kierce dice alla fidanzata essere così giovane che “quando i Duran Duran sono usciti alla radio, lui non aveva mai sentito parlare di loro.”

Durante una partita di calcio a cui partecipa sua nipote Abby Walker (Danya Griver), Maya ha uno scontro con l’aggressivo allenatore di Abby; dopo la partita, il padre di Abby, Eddie (Marcus Garvey), le dice di stare lontana dai suoi figli, dicendole che “la morte la segue.”

Nel frattempo, Maya vede il volto di Joe ovunque, ma insiste sul fatto che ciò che ha visto nel video fosse reale. Tuttavia, Izabella rifiuta di incontrarla e nessun altro le crede. Judith inizia a sostenere che Maya potrebbe non essere in grado di prendersi cura di Lily per il momento. Ma Maya sa cosa ha visto e vuole una spiegazione.

Adattato da Daniel Brocklehurst dal romanzo del 2016 di Coben, “Un Inganno di Troppo” possiede tutti gli aspetti tipici di un adattamento di Coben: una trama ricca di colpi di scena, una solida recitazione e un senso dell’umorismo un po’ sarcastico che emerge qualche volta durante gli episodi. Anche se ci sono punti in cui le cose sembrano essere un po’ troppo complicate per i miei gusti, comunque i creatori impostano uno scenario intrigante che suscita molto interesse.

Quando ho visto Keegan interpretare Maya, sono rimasto colpito dalle sue abilità. Lei ha dato vita a un personaggio che è sia duro che convincente, proprio come ci si aspetterebbe da un’ex pilota militare. La sua sicurezza nell’affermare ciò che ha visto nel video è tangibile, rendendo la sua performance notevole.

Parlando della trama principale, l’omicidio di Joe e la connessione con la morte della sorella di Maya, Claire, mi ha affascinato. Sembra che i nipoti di Maya, Abby e Daniel, inizino ad essere coinvolti nel mistero. Questo può portare la storia in una direzione nuova e interessante, anche se c’è il rischio che possa sembrare un po’ troppo come un’avventura di “ragazzi detective”.

Sono particolarmente coinvolto nel personaggio di Adeel Akhtar, che interpreta il poliziotto Sami Kierce. Kierce è un personaggio ben realizzato, serio nel suo lavoro ma con un senso dell’umorismo che alleggerisce la tensione. La sua presenza equilibra la serie, mantenendola intensa ma credibile.

La serie “Un Inganno di Troppo” però è fortemente caratterizzata dalla presenza di Michelle Keegan nel ruolo di protagonista. La sua interpretazione è notevole: interpreta una donna che sta affrontando il trauma psicologico lasciato dall’esperienza del campo di battaglia. Allo stesso tempo, il personaggio di Keegan scopre che il suo matrimonio, che credeva felice e sereno, nasconde in realtà delle verità complesse e dolorose. In pratica, quello che sembrava un matrimonio ideale si rivela essere ben diverso da ciò che lei pensava.

Inoltre, Keegan deve confrontarsi con il personaggio interpretato da Joanna Lumley. Lumley, nel suo ruolo, riesce a catturare l’attenzione del pubblico ogni volta che appare in scena, quasi “mangiandosi” la scena con la sua forte presenza. Tuttavia, nonostante la potente interpretazione di Lumley, Keegan riesce a mantenere il suo ruolo con efficacia, senza essere eclissata dalla co-protagonista. .

La trama della serie è estremamente dinamica e imprevedibile, con una narrazione che si sviluppa rapidamente, con molti colpi di scena. Questo è un thriller eccitante e coinvolgente, perfetto per iniziare al meglio l’anno nuovo.