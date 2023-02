2 Voto

Il film "Un matrimonio esplosivo" è un incubo cinematografico che non riesce a decidere se essere una commedia romantica, un film d'azione o un dramma familiare. Il cast include nomi famosi come Cheech Marin, Sonia Braga, Jennifer Coolidge e Lenny Kravitz, ma non riescono a salvare questo film disastroso. I protagonisti sono interpretati da Josh Duhamel e Jennifer Lopez, ma la sceneggiatura non riesce a rendere interessante la trama prevedibile di due futuri sposi che vengono presi in ostaggio durante il loro matrimonio. La regia è scadente e la rappresentazione dell'azione è pessima, rendendo difficile considerare questo film come una commedia romantica divertente.