Proprio in queste ultime ore Netflix ha reso noto il trailer ufficiale del film Un Padre, con protagonista l’attore comico Kevin Hart.

Il film è tratto da una storia vera, quella raccontata nel libro di memorie di Matthew Logelin dal titolo Two kisses for Maddy: a Memoir of Loss & Love. La storia è stata adattata per lo schermo da Dana Steven e Paul Weitz, che si è occupato anche della regia.

La trama del film Un Padre

La storia che ci viene raccontata in Un Padre, è quella di un papà che si trova all’improvviso a doversi prendere cura di una bambina. La mamma, infatti, è morta lasciando da sola la piccola Maddy, e a prendersene cura dovrà essere il papà, un uomo totalmente impreparato al ruolo genitoriale.

Il bello di un film del genere è che un tema così doloroso come quello della perdita e delle difficoltà che ne conseguono, viene però trattato con toni leggeri, ironici, che sottolineano la parte buffa di un padre che non sa nemmeno come cambiare un pannolino.

In questo ruolo Kevin Hart è perfetto, da attore e stand-up comedian, il territorio nel quale si muove il suo personaggio è perfetto.

I toni del film sono chiari sin dalle prime immagini del trailer, che vi mostriamo in cima all’articolo, e partono infatti dal farci vedere Hart che si catapulta ad una riunione di neo mamme perché non riesce a capire come comportarsi con la bambina.

Accanto ad Hart, nei panni della piccola co-protagonista, possiamo vedere anche Melody Hurd, che abbiamo già visto nella serie horror Them e nel cortometraggio Battle For Big Rock.

Un padre sarà disponibile su Netflix dal 18 giugno 2021, e on demand anche su Sky Q e Now Tv.

Io non vedo l’ora di vedere Un Padre e tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.