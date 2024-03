A Simple Favor, da noi conosciuto come Un piccolo favore, è un film thriller che è uscito nel 2018 e che vede recitare Blake Lively nel ruolo di Emily Nelson al fianco di Anna Kendrick nei panni di Stephanie Smothers.

Ci racconta la storia di Stephanie, una vedova e madre single che vive nel Connecticut dove fa la blogger e che deve fare i conti con la misteriosa scomparsa della sua migliore amica Emily, raffinata donna che lavora nel campo della moda, iniziando a scavare nel suo passato. Un piccolo favore ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e successo anche per la critica tanto che ha guadagnato 97.6 milioni di dollari al box office a fronte di un budget di produzione di 20 milioni. Per questo motivo, nel 2022, è arrivata la notizia che sarebbe stato realizzato un sequel con Blake Lively pronta per tornare sul set, ma poi non si è saputo più nulla fino ad oggi che Un piccolo favore torna a far parlare di sé.

Un piccolo favore 2 si farà ed anche a breve. Sarà a cura dell’autrice Jessica Sharzer e sarà diretto ancora da Paul Feig. Nel sequel vedremo un cambio di location perché, questa volta, sarà protagonista il nostro paese. Le riprese, infatti, inizieranno questa primavera proprio in Italia e, più precisamente, sull’isola di Capri. Un po’ in ritardo rispetto a quanto si pensava visto che l’obiettivo era quello di far arrivare il film sul piccolo schermo lo scorso anno, ma alla fine l’importante è che adesso si inizia davvero. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo sequel? È presto detto visto che una breve trama è stata resa pubblica.

Le protagoniste di Un piccolo favore

In Un piccolo favore 2 troviamo Stephany ed Emily che si dirigono insieme nella bellissima isola di Capri per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo di affari italiano. Non mancheranno gli ospiti glamour, ma anche omicidi e tradimenti per un matrimonio che sarà ricco di colpi di scena. Nel cast del sequel troveremo volti che abbiamo già avuto la possibilità di conoscere nel primo capitolo, ovvero Henry Golding sarà Sean Townsend, Andrew Rannells sarà Darren, Ian Ho sarà Nicky Nelson e Joshua Satine sarà Miles Smothers. L’attrice Anna Kendrick, ad inizio anno, aveva anticipato che il suo personaggio avrà un po’ più di esperienza, ma alla fine sarà sempre la solita Stephanie.

Inutile dirlo, i fan ripongono grandi speranze in questo atteso sequel perché Un piccolo favore è stato un film in grado di tenere incollata la gente al piccolo schermo con colpi di scena ed una trama fitta di misteri. E soprattutto non vedono l’ora di rivedere Blake Lively nei panni di Emily. La bella attrice è lontana dalle scene da quattro anni ormai, ma ora è pronta per tornare sia con il sequel di Un piccolo favore, ma anche con It Ends With Us, l’adattamento cinematografico del best seller di Colleen Hoover atteso il prossimo 21 giugno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Mentre Un piccolo favore 2 andrà in onda su Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming, infatti, si è aggiudicata il sequel che dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno o, al più tardi, per l’inizio del prossimo.

