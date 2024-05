Basata sul romanzo del 1998 di Tom Wolfe, diretta da Regina King e adattata dal fanatico dei drammi giudiziari David E. Kelley, la serie di sei ore “Un Uomo Vero” segue la bancarotta di un magnate immobiliare, la campagna di rielezione immorale di un sindaco e la giornata terribilmente sfortunata di un uomo qualunque.

Ogni personaggio maschile in “Un Uomo Vero” è un perfetto disastro. Sono egoisti, abusivi e ossessionati dalle loro virilità. Nessuno di questi uomini sarebbe capace di cullare un neonato senza farlo piangere. Un primo segnale che nella serie di sei episodi di Netflix qualcosa non quadra è il fatto che questi personaggi non siano completamente disastrosi. Sono per lo più solo parzialmente negativi, e questa loro incapacità di mostrarsi autentici e completi rende la satira poco incisiva, rivelando poco sia sui loro caratteri grotteschi sia sulla società contemporanea.

Prendiamo ad esempio Charlie Croker (Jeff Daniels), un ex campione di football universitario diventato magnate immobiliare. È considerato un uomo del popolo, ma spesso viene descritto come arrogante, forse perché costringe gli ospiti della sua tenuta di campagna ad assistere ad accoppiamenti di cavalli. Poi c’è il suo nemico di turno, Raymond Peepgrass (Tom Pelphrey), un goffo impiegato bancario che si lamenta del rumore eccessivo dei vicini di casa mentre affronta una causa legale da mezzo milione di dollari intentata da una donna determinata a svelare le sue perversioni “vergognose”. Anche il capo di Raymond, Harry Zale (Bill Camp), non è da meno. Costui enfatizza l’importanza di “saper menare con le mani” come requisito essenziale per partecipare a una riunione di lavoro, e non in senso metaforico. E poi c’è il sindaco di Atlanta (William Jackson Harper), che non esita a usare lo stupro di una donna innocente per fini elettorali se questo può aiutarlo a garantirsi qualche voto in più. Un po’ come quelli del PD in Puglia che hanno pagato le persone 50 Euro per un voto.

Questi sono gli uomini di “Un Uomo Vero”, e ognuno di loro è un disastro… tranne uno. Conrad Hensley (Jon Michael Hill) è felicemente sposato, sta per diventare padre ed è entusiasta di essere un bravo genitore. Lavora dalle nove alle cinque in fabbrica, mentre sua moglie, Jill (Chanté Adams), è assistente esecutiva per Charlie. Tecnicamente, anche Conrad lavora per Charlie (presso Croker Industries), ma la sua storia ha radici altrove. Uscendo dal supermercato, Conrad vede la sua auto spostata e in procinto di essere rimorchiata e, come chiunque, cerca di evitarlo. L’agente di controllo del parcheggio vede un uomo di colore correre e chiama subito i rinforzi, i quali arrivano pronti a colpire, e la testa di Conrad viene effettivamente colpita.

Da qui in poi, la storia di Conrad diventa solo più oscura, più spaventosa e più triste. Viene processato dal sistema giudiziario della Georgia, che non è stato gentile neanche con Larry David quando ha recentemente violato le leggi elettorali locali, quindi sappiamo che non sarà migliore per un uomo di colore sconosciuto e accusato di aver colpito un poliziotto.

Passare da una serie comica di lungo corso su HBO all’ultima serie di Netflix, chiaramente orientata dagli algoritmi, potrebbe apparire come un grande cambiamento. Però, questo non è niente confrontato con il contrasto tra la profonda narrazione di Conrad e il resto di “Un Uomo Vero”, che risulta essere troppo concisa per approfondire adeguatamente tutte le prospettive che tenta di esplorare, e al contempo troppo estesa per i contenuti limitati che effettivamente offre. Praticamente ti voglio dire che passare da una serie comica famosa e importante a una nuova serie su Netflix può sembrare un grande cambiamento. Ma questo non è nulla rispetto alla differenza tra la parte della storia dedicata a Conrad, che è intensa e ricca, e il resto della serie, che non riesce a sviluppare bene tutte le storie che vorrebbe raccontare e risulta troppo lunga per i pochi argomenti di rilievo che tratta. Insomma… spesso fa confusione.

Parte del problema è il tono. L’esperienza di Conrad è un incubo incessante e viene rappresentata come tale. Ma il resto di “Un Uomo Vero” è una satira chiassosa e orgogliosa. A parte Conrad, gran parte della serie ruota attorno a uomini bianchi che urlano minacce gli uni agli altri. Raymond e Hank vogliono distruggere Charlie, e Charlie vuole fregarli a sua volta. Organizzano numerosi incontri solo per lanciarsi nuovi insulti. Sono potenti e malvagi, ma sono anche ridicoli e risibili.

La parte della serie dedicata a Conrad vuole mostrare le difficoltà che un lavoratore di colore incontra negli Stati Uniti cercando di essere se stesso, a differenza degli uomini bianchi e ricchi che vivono una realtà completamente diversa. Conrad non può nemmeno parlare con un poliziotto senza mettere a rischio la sua vita, un problema che uomini come Charlie, nonostante siano malvisti, non devono affrontare e possono continuare a godersi la vita sui loro jet privati e ville extra lusso. Questo contrasto è un’idea interessante, ma non è ben sviluppato nella serie. La storia di Conrad non è abbastanza approfondita per essere centrale, è troppo complicata per essere solo una parte secondaria, e sembra usata più che altro come scusa per portare di nuovo la trama in tribunale, cosa tipica di David E. Kelley, l’autore della serie che ha adattato il libro in modo molto libero.

Oggi la televisione è molto interessata a trasformare i libri in serie TV, ma non tutti i grandi libri che hanno segnato un’epoca sono ancora attuali. Forse sarebbe meglio lasciare in pace certi personaggi, come Croker, piuttosto che risvegliarli per un progetto che manca decisamente di coraggio e impatto.

Il cast di Un Uomo Vero

Jeff Daniels: Charlie Croker;

Sarah Jones: Serena Croker;

Diane Lane: Martha Croker;

Tom Pelphrey: Raymond Peepgrass;

Lucy Liu: Joyce Newman;

Bill Camp: Harry Zale;

Aml Ameen: Roger White;

Chanté Adams: Jill Hensley;

Jon Michael Hill: Conrad Hensley;

William Jackson Harper: Wes Jordan.