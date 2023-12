“Una cosa bene” è il nuovo singolo degli Articolo 31 insieme ai Coma_Cose.

Dopo aver preso due strade diverse, si sono incontrati di nuovo, raccontando tutta la loro storia con il singolo “Un bel viaggio”, che ha riassunto questi anni lontani e che ha confermato la reunion del duo per la gioia dei fan.

I Coma_Cose, composti da California e Fausto Lama, sono un duo, ma anche una coppia nella vita reale. Anche loro reduci dal Festival di Sanremo con il brano “L’addio”, hanno raccontato l’amore dal loro punto di vista.

Queste due coppie, quindi, hanno saputo raccontare le loro esperienze nei brani, facendo riferimenti alla propria vita. Arrivano con “Una cosa bene”, brano melodicamente leggero, ma dal significato profondo.

Il significato di “Una cosa bene” degli Articolo 31

Il brano ha un significato legato alla consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni. Quell’amore che dura per sempre, quello che fa crescere insieme e consente di fronteggiare uniti le avversità della vita, senza arrendersi mai. L’amore con la A maiuscola, capace di superare tutte le difficoltà, che si costruisce lentamente, giorno dopo giorno, con complicità e rispetto.

Con rime taglienti e piene di sarcasmo, il brano contrappone così le relazioni capaci di superare il tempo a quelle vissute da ragazzini, con la consapevolezza che solo quando si diventa grandi, dopo essersi persi in storie più o meno tossiche, si può arrivare a trovare quell’Amore, che è “il più bello del mondo“.

Nel video, al centro della scena, otto diverse coppie vivono momenti di quotidianità, sedute su un divano davanti alla tv. Alcuni si baciano, altri litigano. Altri ancora condividono i popcorn e si divertono lanciandosi i cuscini. E ancora… saltano sul divano, brindano, oppure hanno occhi solo per il cellulare e nemmeno si parlano.

Davanti a loro, sullo schermo della televisione, un piano sequenza ambientato in montagna, con protagonisti Ax, Jad, Fausto, California e due ospiti “molto particolari”, in un’atmosfera al contempo natalizia e naif.

Il testo di “Una cosa bene” degli Articolo 31

E la vita ha sempre corso

Forte finché il fiato regge

Con il cuore a intermittenza

Fermo con le quattro frecce

E mi sono perso spesso

In relazioni tossiche

Ma ho fatto una cosa bene

Mettermi con te

Mettermi con te

E gli altri che ne sanno

L’amore cos’è

Quando mollano il colpo

Appena si sclera

Gli altri che ne sanno

L’amore è un cliché

Ma il più bello del mondo

Forever and ever

L’amore da giovane è un parco

Come limonare in un parco

E poi rimanerci di sasso

Quando lei ti molla e va via con un altro

E poi piangere come fosse l’ultima volta

Spaccarsi le mani a pugni contro la porta

Da ragazzino ci vai sotto pure se la storia

Esagerando è durata una settimana corta

Lui con gli amici va a sfondarsi d’alcool

Lei con le amiche s’ascolta i teen idol

Cantando solo pezzi d’amore, ma come fanno?

Che s’innamorano almeno sei volte ad album

Poi da grande ‘sta roba passa come l’acne

Come la cotta per la più carina della classe

Quella a cui facevi da zerbino e driver

Che poi spariva dentro a un camerino con un trapper

E la vita ha sempre corso

Forte finché il fiato regge

Con il cuore a intermittenza

Fermo con le quattro frecce

E mi sono perso spesso

In relazioni tossiche

Ma ho fatto una cosa bene

Mettermi con te

Mettermi con te

E gli altri che ne sanno

L’amore cos’è

Quando mollano il colpo

Appena si sclera

Gli altri che ne sanno

L’amore è un cliché

Ma il più bello del mondo

Forever and ever

L’amore da grandi è per pochi

In mezzo a ‘sta massa di idioti

Avanzi di Tinder, cornuti e gold digger

È un’associazione no profit

Ci sono stati baci e moine, lanci di tazzine

Viaggi di andata e ritorno al confine del mondo

Ma oggi è un altro giorno e siamo ancora qua

E gli altri che ne sanno

L’amore cos’è

Quando mollano il colpo

Appena si sclera

Gli altri che ne sanno

L’amore è un cliché

Ma il più bello del mondo

Forever and ever

E tu che ne pensi di “Una cosa bene” degli Articolo 31? Lascia un commento!