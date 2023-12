Una mamma per amica è una serie tv che ci ha tenuto compagnia negli anni Duemila. Infatti, la prima stagione è andata in onda nel 2000, mentre il tutto si è concluso nel 2007, a distanza di sette anni.

Sette stagioni per un totale di 153 episodi dove seguiamo le vicende, i problemi e la quotidianità di Lorelai insieme alla figlia adolescente Rory. Un rapporto molto forte quello che le lega, ma che spesso viene messo in discussione e provoca momenti difficili. Nonostante questo, la serie tv è piaciuta molto sia al pubblico che alla critica tanto che, ancora oggi a distanza di quasi vent’anni, molte persone amano fare un rewatch degli episodi e proiettarsi idealmente a Star Hollow. Lauren Graham ed Alexis Bledel sono tornate a vestire i panni di Lorelai e Rory Gilmore nel 2016 in occasione di Una mamma per amica – Di nuovo insieme, un sequel di quattro episodi dove le troviamo cresciute e con la propria vita, a distanza di nove anni dall’ultima stagione della serie tv.

E nel periodo in cui tutti i titoli più amati del passato stanno tornando in auge, poteva non essere inclusa anche Una mamma per amica? Ovviamente no visto che si tratta di uno dei titoli che ha avuto maggior successo negli anni Duemila. E per questo motivo se ne è tornato a parlare e pare che ci siano diversi progetti in ballo. Si tratterebbe di ben due spin off e di un revival. Per quanto riguarda gli spin off se ne parla già da tempo. A rivelarlo è Showbiz CheatSheet che ci informa di come il team di produzione di Una mamma per amica aveva in mente di concentrarsi su due spin off: uno su Rory e le sue avventure nel mondo del lavoro come giornalista politica al seguito di Barack Obama, un altro, invece, su Jess ed il suo arrivo in California dal papà Jimmy. Spin off che, però, non hanno ancora visto la luce perché ci sono diversi dubbi.

episodio natalizio di Una Mamma Per Amica

Primo tra tutti, il team di Una mamma per amica teme che parlando della vita lavorativa di Rory e non più del suo rapporto con mamma Lorelai il pubblico possa non essere interessato. Mentre, per quanto riguarda Jess, si era al lavoro per una sorta di Una mamma per amica in versione maschile con al centro il suo rapporto con il padre Jimmy, ma tutto è rimasto in stand by a seguito delle location troppo costose a Venice Beach. Tuttavia, i fan sperano che questi progetti possano vedere presto la luce anche se sembra difficile che Alexis Bledel e Milo Ventimiglia possano tornare a vestire i panni di Rory e Jess visto che, al momento, hanno una carriera di tutto rispetto alle loro spalle. Tuttavia, si spera anche in un secondo revival, sulla falsa riga di Una mamma per amica – Di nuovo insieme che si era concluso con un finale aperto.

Amy Sherman Palladino, ideatrice della serie tv, si è sempre dimostrata entusiasta nel poter andare avanti, nonostante i numerosi ostacoli. Ed anche Lauren Graham pare che abbia un contratto che fa firmare prima di qualsiasi film a cui prenderà parte e che rivela come, in caso di ritorno sul set di Una mamma per amica, questo avrebbe la precedenza su tutti gli altri lavori. Si tratta, comunque, di una storia che non arriverà mai ad una conclusione perché parla di un rapporto madre – figlia, come l’ideatrice spiega:

“La cosa bella delle famiglia è che c’è sempre una storia da raccontare. Una mamma per amica non è come una serie con i mostri o sugli alieni. E neppure qualcosa tipo che scopriamo chi ha ucciso una persona e tutto finisce. Non ci sarà mai una chiusura tra Lorelai e la mamma Emily così come non ci sarà mai tra Lorelai e la figlia Rory. E più Rory diventa adulta e più trova la sua strada costruendosi la sua vita e più entra in conflitto con la mamma. Il conflitto, la storia ed il viaggio non sono un problema”.

Inoltre, proprio nel revival eravamo rimasti alla notizia di Rory in dolce attesa. E sarebbe bello vederla alla prese con un bambino e vedere Lorelai diventare nonna. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e magari uno dei tanti progetti in ballo diventerà realtà e presto torneremo a parlare di Una mamma per amica.

