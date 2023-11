Una Notte da Leoni è un film statunitense che ha fatto il suo debutto nel 2009 e che è diretto da Todd Philipps. Può contare su un cast eccezionale che vede protagonisti Bradley Cooper nei panni di Phil, Ed Helms in quelli di Stu, Justin Bartha in quelli di Doug ed Heather Graham in quelli di Jade.

Nel giro di poco tempo, ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica tanto che, nel 2010, ha vinto il Golden Globe come migliore film commedia. Segue un gruppo di amici che arriva a Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato di uno dei loro ed ovviamente a Las Vegas è impossibile non darsi alla pazza gioia con una sbornia che li mette ko e che, al loro risveglio, rivela loro cosa hanno combinato. Il secondo ed il terzo capitolo si sono mostrati all’altezza del primo film con il loro essere esilaranti e le risate a non finire.

Ed ora se ne torna a parlare perché ovviamente i fan hanno sempre sperato, in cuor proprio, di vedere un nuovo film dopo la trilogia con nuove avventure, ma il progetto non è mai diventato concreto. Durante il tour promozionale di Maestro, l’attore Bradley Cooper ha rivelato che gli piacerebbe davvero molto poter tornare sul set di un nuovo Una Notte da Leoni. Ovviamente ha parlato del film atteso su Netflix il prossimo 20 dicembre e che lo vede protagonista nei panni di regista e di attore, ma il suo nome è da sempre accostato ad Una Notte da Leoni quindi è impossibile non parlarne. Durante la sua partecipazione al podcast di New Yorker Radio Hour gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto riunire la band degli Hangovers e questa è stata la sua risposta:

Bradley Cooper nei panni di Phil in Una Notte da Leoni

“Ad essere sincero, probabilmente farei il quarto film in un istante, direi subito di si di fronte a quella possibilità. Il motivo è semplice, amo profondamente Todd, amo Zach Galifianakis e amo Ed Helms, li amo troppo per prendere in considerazione l’idea di rifiutare una cosa del genere”.

Inutile dirlo, le sue parole hanno acceso l’entusiasmo dei fan che hanno subito preso d’assalto i social network per chiedere a gran voce la realizzazione di un quarto capitolo di Una Notte da Leoni, ma purtroppo non sarà così facile e lo stesso Bradley Cooper ne è consapevole:

“Non credo che Todd lo farà mai”.

Il regista Todd Philipps, infatti, si è detto più volte orgoglioso della trilogia di Una Notte da Leoni e non vedeva il senso di andare oltre. Inoltre, adesso è diventato uno dei capisaldi tra gli autori di Warner Bros ed è impegnato nella post produzione di Joker: Folie à Deux, atteso il prossimo anno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, precisamente per il 4 ottobre. Quindi anche se decidesse di prendere in considerazione l’idea di fare un quarto capitolo se ne parlerebbe non prima del 2025, ovvero ad oltre dieci anni di distanza dalla terza parte che è uscita nel 2013.

E tu sei un fan di Una Notte da Leoni? Ti piacerebbe se ci fosse un quarto capitolo dell’iconico film? Ti aspettiamo nei commenti!