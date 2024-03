Una pallottola spuntata è un film comico che ha fatto il suo debutto nel 1988 e che è stato diretto da David Zucker. Il film si è ispirato dalla serie tv creata da David Zucker stesso insieme al fratello Jerry.

È stato un vero e proprio successo sia a livello critico sia a livello commerciale sia a livello di gradimento del pubblico tanto che ha avuto ben due sequel: Una pallottola spuntata 2 – L’odore della paura (uscito nel 1991) ed Una pallottola spuntata 33 – L’insulto finale (uscito nel 1994). Ci racconta le avventure di Frank Drebin, tenente pasticcione a cui viene affidato l’incarico di organizzare il servizio d’ordine per difendere la Regina Elisabetta di Inghilterra durante il suo soggiorno negli Stati Uniti. Il suo partner Norberg viene sparato ed ucciso, così Frank inizia ad indagare per cercare il colpevole.

Come sappiamo, negli ultimi anni è nata una tendenza, ovvero quella di riportare in auge titoli del passato in una nuova veste. I cosiddetti reboot che rendono felici i nostalgici perché permettono di rivedere titoli che hanno amato in passato, ma al tempo stesso fanno conoscere questi titoli alle nuove generazioni. Si tratta di un giusto mix che ha avuto e che continua ad avere successo. Ed ovviamente non poteva non entrare nella lunga lista di reboot anche il film di Una pallottola spuntata. La Paramount Pictures, infatti, ha deciso di puntare su questo titolo ed è al lavoro da già due anni circa, ma finalmente arrivano delle notizie confortanti per tutti i fan della saga.

L’attore Liam Neeson

Il reboot di Una pallottola spuntata arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo anno, precisamente il 26 luglio 2025. Il protagonista sarà Liam Neeson che è pronto a vestire i panni di Frank Drebin Jr, ovvero del figlio del detective pasticcione. Durante un’intervista con People, l’attore ha rivelato che:

“Questo ruolo potrebbe mettere fine alla mia carriera. Davvero non so cosa possa succedere. Questo film potrebbe distruggere la mia carriera o portarla verso altre direzioni”.

L’attore è consapevole del fatto che ormai ha alle spalle una carriera degna di nota e che arrivato a 71 anni la voglia di provare nuove strade sia più forte del resto, ma teme comunque il giudizio del pubblico ed ha paura che non lo troveranno adatto a questo ruolo. Per quanto riguarda il titolo del reboot, invece, si è ancora al lavoro per cercare quello definitivo. Sappiamo, invece, che la produzione sarà affidata a Seth MacFarlane già noto per essere stato il creatore de I Griffin e di American Dad.

Tuttavia stando a quanto riferisce l’Hollywood Reporter non tutti sono d’accordo con questo nuovo reboot in arrivo e soprattutto non lo sono David Zucker e Pat Proft, ovvero il regista e lo sceneggiatore del film originale e dei suoi sequel. Infatti, pare che questo reboot sia nato da una loro idea per un possibile quarto film della saga, ma poi il progetto è stato messo da parte ed è stato preso per questa nuova veste, ma i due sono stati tagliati fuori da un momento all’altro e senza dare loro spiegazioni. Queste le loro parole:

“Abbiamo sentito Jon Gonda della Paramount dopo aver scritto il copione. Ci ha detto di aver riso tutto il tempo. A un certo punto però ha deciso di non proseguire con noi. Volevamo chiamarlo Counterintelijence, volutamente con una sola L e una J nel nome, ma nulla. Dovevamo scriverlo noi, ma ci hanno tagliato fuori”.

E tu hai mai visto Una pallottola spuntata ed i suoi sequel? Cosa ne pensi di questa moda dei reboot? Ti aspettiamo nei commenti!