Se, come tanti altri appassionati di football – anche se in Italia non siete tantissimi – la vostra passione inizia a farsi sentire quando arrivano le stagioni calde, allora Netflix ha il rimedio perfetto con la sua novità nel palinsesto di Aprile 2023: “Una Squadra di 12 Orfani (12 Mighty Orphans).”

Il film, con protagonisti Luke Wilson e Martin Sheen e diretto da Ty Roberts con una sceneggiatura di Roberts, Lane Garrison e Kevin Meyer, vi saprà divertire. È stato usato un budget piccolo per creare questo film eppure il team è riuscito a creare un giusto connubio tra sentimento, dramma e sport.

Ignorate il punteggio non troppo alto su Rotten Tomatoes. Questo film vale la pena di essere visto se vi piace il football e se avete un debole per le storie in cui gli sfavoriti di turno vengono motivati nel modo giusto. Il film si basa sul libro di Jim Dent “Twelve Mighty Orphans: The True Story of the Mighty Mites Who Ruled Texas Football”.

Basato su una storia vera, il film racconta la storia di come il veterano della Prima Guerra Mondiale e orfano Rusty Russell (Wilson) sia riuscito a creare una squadra vincente a Fort Worth, Texas, durante la Grande Depressione, con una dozzina di orfani della Masonic Home for Children e pochi mezzi a disposizione.

La squadra inizia senza campo, senza scarpe e senza attrezzatura, tranne un pallone improvvisato, ma grazie al loro cuore, al desiderio e all’innovazione del loro allenatore, riescono a formare un team che sfida i migliori del Texas per il titolo statale.

Non si può evitare la natura formulaica del film, ma sotto la direzione di Roberts, la pellicola colpisce tutte le giuste note, facendo tifare gli spettatori per i Mighty Mites come per Rudy o Rocky.

Il personaggio di Russell interpretato da Wilson ha quella genuinità tipica dei personaggi interpretati da Henry Fonda o Jimmy Stewart. Sheen interpreta Doc Hall, il braccio destro e allenatore di Rusty, che beve un po’ troppo per il suo bene, ma che ha anche un grande amore per i giovani cresciuti nell’orfanotrofio.

Il football, ovviamente, crea un legame tra i ragazzi, donandogli un senso di appartenenza e autostima che ognuno di loro non aveva prima che Russell li trasformasse in una squadra in grado di superare le aspettative.

Jake Austin Walker è un personaggio solido come la stella della squadra dei Mites, Hardy Russell.

Nella vita reale, Hardy ha giocato per i San Francisco 49ers nella NFL, dove era conosciuto come uno degli uomini più temuti in campo. Nel libro di Y.A. Tittle “I Pass”, l’autore afferma che Hardy ha messo KO 21 avversari durante la stagione 1951, incluso l’intero backfield dei Washington Redskins in una partita di preseason.

Il film mostra come Russell abbia improvvisato e rivoluzionato il football a causa della mancanza di stazza fisica della sua squadra. Ha sviluppato la formazione Wing-T con ampi spazi tra i giocatori di linea, e ha utilizzato un quarterback per distribuire la palla dietro la linea di scrimmage. Per l’epoca erano delle idee innovative.

Il film vede anche Vanessa Shaw nel ruolo della moglie di Russell e insegnante d’inglese dell’orfanotrofio, Juanita, e Wayne Knight (Newman di “Seinfeld”) nel ruolo del sadico responsabile dell’orfanotrofio Frank Wynn, che sfrutta illegalmente i bambini in una tipografia clandestina e si diverte a punirli un po’ troppo con la sua pagaia di legno.

Una Squadra di 12 Orfani (12 Mighty Orphans) è un ritorno allo stile cinematografico degli anni ’30 e ’40 che potrebbe sembrare vecchio stile e malinconico per qualcuno, ma per me è stato divertente e appagante.

E tu hai visto Una Squadra di 12 Orfani (12 Mighty Orphans)? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti.