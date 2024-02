Uncharted è una serie di videogiochi di avventura e di azione che sono stati pubblicati da Sony dopo essere stati sviluppati da Naughty Dog nel 2007. Al momento ha all’attivo quattro capitoli e due spin off.

Un vero e proprio successo tanto che, nel 2022, è uscito Uncharted – Il Film, ovvero il prequel del famoso videogame che ci racconta l’incontro che ha fatto nascere l’amicizia tra Drake e Sully, interpretati dagli attori Tom Holland e Mark Wahlberg. Ha ottenuto oltre 407 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo. Per la critica non era stato il massimo in quanto aveva dato solo il 40% di gradimento su Rotten Tomatoes a differenza, invece, del 90% ottenuto da parte del pubblico. Già da mesi sapevamo che Uncharted era stato rinnovato per un secondo capitolo visto il grande successo, ma poi non si hanno avuto più notizie.

E quindi si era arrivati a pensare che il progetto si fosse arenato e non se ne facesse più nulla. Ed invece finalmente se ne è tornato a parlare ed è stato proprio Mark Wahlberg a dare gli aggiornamenti su come procedono i lavori per Uncharted 2. Proprio pochi giorni fa, infatti, è stato contattato per dirgli di tenersi pronto perché a breve tornerà a vestire i panni di Victor Sullivan e, per questo motivo, deve farsi crescere i baffi. Pare che la sceneggiatura del secondo capitolo di Uncharted sia già pronta anche se l’attore non sa molto e non conosce ulteriori dettagli. Queste le sue parole:

L’attore Mark Wahlberg

“In realtà, mi hanno chiamato proprio oggi per dirmi che hanno ricevuto la sceneggiatura. Non riesco a farmi crescere barba e baffi, ma mi hanno detto: Inizia a farti crescere i baffi. Ci vorrà un po’. Sarei curioso di vedere com’è la storia e dove ci porterà l’avventura. Ma sono entusiasta; so che il pubblico ha amato molto il primo film, quindi vedremo”.

Ovviamente per il momento non ci sono certezze anche perché non ci sono stati annunci ufficiali quindi non conosciamo i tempi di attesa anche se viene spontaneo pensare che, prima della fine del 2025, sarà difficile vedere qualcosa. Una cosa, però, è certa: il finale di Uncharted ha lasciato un finale aperto con diverse idee da sfruttare, anche da parte dei videogiochi.

E tu hai mai visto il film Uncharted? Cosa ti aspetti da questo secondo capitolo in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!