Esce oggi il nuovo esplosivo brano di Sam Smith, appartenente al suo quarto album in studio: si chiama “Unholy” ed è una delle canzoni più care all’artista.

Come dichiarato da lui stesso, infatti:

“Unholy è stato uno dei momenti più creativi e gloriosi della mia carriera, non mi sono mai divertito tanto; è stato così catartico e liberatorio sperimentare in questo modo. Questa canzone parla di liberarsi dalle grinfie dei segreti degli altri”.

Ma a cantare “Unholy” Sam Smith non è da solo: ha lavorato infatti con lui la cantautrice pop di origine tedesca Kim Petras. Da questa unione di voci e menti è scaturito un prodotto fresco e nuovo nel repertorio di Smith, che ha affermato di volersi allontanare dalle canzoni tristi e malinconiche che hanno segnato l’inizio della propria carriera, in nome della sperimentazione, musicale ed emotiva.

Significato della canzone

“Unholy” ha per protagonista un marito infedele che, per inseguire i propri istinti lussuriosi, abbandona la famiglia. Questa situazione non viene tuttavia presentata in chiave rabbiosa o triste, bensì maliziosa e ironica.

Traduzione del testo

[Intro: Sam Smith & Kim Petras]

La mamma non sa che il papà si sta eccitando

Al negozio di carrozzeria

Facendo qualcosa di empio

Fortunata, fortunata ragazza (Ooh)

Fortunata, fortunata ragazza (Yeah, yeah)

Fortunata, fortunata ragazza (Uh)

Fortunata, fortunata ragazza

[Verso 1: Sam Smith]

Una ragazza fortunata, fortunata

Si è sposata con un ragazzo come te

Ti caccerebbe di casa se mai, mai lo sapesse

Di tutte le **** che mi dici di fare

Sporco, sporco ragazzo

Lo sai che tutti parlano sulla scena

Sento che sussurrano dei posti in cui sei stato

E di come non sai come tenere puliti i tuoi affari



[Coro: Sam Smith & Kim Petras]

La mamma non sa che il papà si sta scaldando

Al negozio di carrozzeria

Facendo qualcosa di empio

Lui è seduto dietro mentre lei lo fa cadere

Lei lo fa scoppiare

Sì, l’ha messa giù lentamente

Oh-ee-oh-ee-oh, ha lasciato i suoi figli

Ho-ee-oh-ee-ome per poterla prendere

La mamma non sa che il papà si sta scaldando

Al negozio di carrozzeria

Facendo qualcosa di empio

[Verso 2: Kim Petras]

Mm, papà, papà, se lo vuoi, lascia l’indirizzo (Yeah, yeah)

Dammi amore, dammi Fendi, il mio papà Balenciaga

Devi imbustarla perché sto spendendo su Rodeo (Woo)

Puoi guardarmi mentre lo faccio, me ne andrò in mattinata (Yeah)

E lui, lui mi ha preso Prada, mi ha preso Miu Miu come Rihanna (Ah)

Mi chiama sempre perché non faccio mai drammi

E quando lo vuoi, baby, so di averti coperto

E quando ne hai bisogno, baby, salta sotto le coperte (Yeah)

[Coro: Sam Smith, Kim Petras]

La mamma non sa che il papà si sta scaldando

Al negozio di carrozzeria

Facendo qualcosa di empio

Lui è seduto dietro mentre lei lo fa cadere

Lei lo fa scoppiare

Sì, l’ha messa giù lentamente

Oh-ee-oh-ee-oh, ha lasciato i suoi figli

Ho-ee-oh-ee-ome così da poter prendere quella

La mamma non sa che il papà si sta scaldando

Al negozio di carrozzeria (Ah)

Facendo qualcosa di empio

[Outro: Sam Smith, Kim Petras]

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (Empio)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (Empio)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (Yeah, yeah)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh.

