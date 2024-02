Usher è un cantautore di Dallas classe 1978. La sua carriera inizia nel 1997 quando pubblica l’album My Way che lo porta a diventare, nel giro di poco tempo, uno dei capisaldi del mondo R&B. Segue poi l’album 8701 uscito nel 2001 e che consolida il suo successo a livello internazionale.

Usher ha anche creato la US Records, ovvero la sua etichetta musicale ed ha intrapreso la carriera da attore prendendo parte al film The Faculty. Voce di brani come Hey Daddy, My Boo, Love in this Club, Nice & Slow fino a Standing Next to You e There Goes My Baby per citarne alcuni. Ed oggi Usher è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Kissing Strangers che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano fa parte di Coming Home, il nuovo album dell’artista.

Il cantante Usher

Il significato di Kissing Strangers

Kissing Strangers, il nuovo singolo di Usher, vede il protagonista alle prese con le conseguenze di una storia d’amore ormai finita ed, al tempo stesso, con l’incapacità di riuscire ad iniziare qualcosa di nuovo con delle persone sconosciute. Il protagonista cerca di andare avanti e di superare la relazione passata, ma non è in grado di trovare conforto nei nuovi incontri che fa e la mente torna sempre ai momenti che ha condiviso con l’ex: i ricordi del passato continuano a persistere e provocano in lui sentimenti di desiderio ed un un senso di vuoto nel presente. Proprio il titolo Kissing Strangers, ovvero baciare degli sconosciuti, pone l’accento sul netto contrasto tra l’intimità della relazione giunta al termine con la superficialità dei nuovi incontri. E si chiede “Come siamo passati dal baciarci tra sconosciuti a baciare sconosciuti?”. Senza dubbio, il brano è destinato ad attirare l’attenzione di tutti poiché si tratta di una ballata dove la voce impeccabile di Usher è la vera protagonista.

