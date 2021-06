Valeria è una serie televisiva spagnola, tratta dai romanzi dell’autrice di Valencia Elisabet Benavent, che ha fatto il suo debutto su Netflix nel maggio 2020. Una prima stagione formata da otto episodi che racconta la storia di Valeria, giovane scrittrice, che vive un momento difficile sia dal punto di vista professionale sia per quanto riguarda la sua storia d’amore con il marito. A fare da contorno a tutto questo sono le sue tre migliori amiche, sempre al suo fianco: Lola, Carmen e Nerea, ma anche una storia extraconiugale con un uomo affascinante.

Il finale della prima stagione, com’è logico che sia, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, ma finalmente l’attesa è finita. Ad agosto è in arrivo la seconda stagione, precisamente il 13 agosto e sarà composta ancora da otto episodi. Finalmente potremo assistere alla scelta di Valeria: preferirà continuare a scrivere il suo libro nonostante lo pseudonimo richiesto e vivere, quindi, la sua vita senza avere riconoscimenti pubblici oppure rinuncerà a questa occasione continuando a stare in equilibrio sia nella vita privata che in quella professionale?

Le protagoniste di Valeria, la serie tv Netflix

Nel cast di Valeria 2 ritroveremo ancora l’attrice Diana Gomez nei panni di Valeria, Silma Lopez in quelli di Lola, Teresa Riott in quelli di Nerea e Paula Malia in quelli di Carmen. La novità di questa seconda stagione è che nella produzione esecutiva figura anche il nome di Elisabet Benavent che prenderà parte anche agli episodi tramite dei cameo, proprio come nel primo capitolo. Non ci resta altro che aspettare per vedere cosa succederà e, soprattutto, per vedere se, dopo la delusione iniziale dei fan, cambieranno idea.

E tu hai seguito la prima stagione di Valeria? Cosa ti aspetti dal secondo capitolo della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!