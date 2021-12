Anche Valerio Scanu resta nel mood natalizio con il brano Siamo Anime, ma questa volta il sentimento che attraversa la festa più bella dell’anno non è raccontato tramite le solite campanelle natalizie, ma con un viaggio immenso in una grande storia d’amore.

In Siamo Anime infatti si fa un vero e proprio viaggio nei propri sentimenti, con un crescendo musicale che rende tutto ancora più speciale e che arriva a squarciare il cuore. Una ballad che, nel 2018 era stata incisa da Davide Deiana, che per l’occasione girò anche una videoclip, ma che ora riprende vita grazie alla voce di Valerio Scanu, cantante che ci dimostra di aver raggiunto una maturità artistica musicale di grande impatto.

Il brano Siamo Anime è disponibile in streaming e download digitale a partire dal 17 dicembre.

Il significato del testo di Siamo Anime di Valerio Scanu

Con queste parole Valerio Scanu ha descritto il significato di Siamo Anime:

Restiamo nel mood natalizio: quando ascoltai questa canzone me ne innamorai fin da subito, per le sensazioni che mi ha trasmesso. Da una parte l’atmosfera intima del Natale, dall’altra un legame forte d’amore fra presenze e assenze. Valerio Scanu

Una canzone, quindi, che non è la semplice canzoncina natalizia, ma un vero e proprio inno all’amore e alla forza che questo nobile sentimento riesce ad infondere in ognuno di noi. Una frase che si ripete spesso nel testo è Ci proveremo ancora in fondo ci fortifica, che descrive alla perfezione la forza che può avere un legame importante, che, anche se in passato può averci ferito, riesce sempre a farci ritentare, rendendoci addirittura più forti e consapevoli.

E poi, nella frase E il mio destino mi riporta ancora a te si spiega la circolarità di un amore, che il destino continua a portarti nella vita, come un legame che nulla può veramente spezzare.

Il singolo è pensato come un vero e proprio regalo per i tanti fan che seguono Valerio Scanu nei suoi bellissimi concerti spettacolo, come l’ultimo E sarà Natale live show, che Valerio Scanu ha tenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma lo scorso 6 dicembre. Il concerto è stato un vero e proprio tuffo nelle canzoni che hanno fatto la carriera di Valerio con la particolarità di essere eseguite tutte in acustico. Sul palco insieme al cantante si sono esibiti Gianluca Massetti alle tastiere, Fabio Greco alle chitarre e Irene Calvia ai cori.

Lo spettacolo, visto il grande successo che ha riscosso, verrà riproposto, a grande richiesta, il 22 dicembre, in streaming. Il prima possibile verranno resi noti i dettagli e le informazioni per poter seguire il bellissimo spettacolo di Valerio Scanu e, sicuramente, anche un’esibizione per il singolo di Siamo Anime.

Una bellissima canzone, che ci fa avvicinare al Natale in un modo più intenso ed intimo, facendo incontrare le nostre anime.

E tu cosa ne pensi di Siamo Anime di Valerio Scanu? Ti piace questo suo ultimo singolo? Lascia un commento per dire la tua sulla canzone.