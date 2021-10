Vanessa Hudgens, attrice e cantante della California classe 1988, è molto amata dal pubblico ed è diventata un volto noto dopo la sua interpretazione in High School Musical. Da quel momento per lei la carriera è stata in ascesa con all’attivo successi sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista della recitazione.

Ed ora è pronta a tornare protagonista su Netflix, ma soprattutto è pronta per tornare a collaborare con Zack Snyder dopo 10 anni dall’uscita di Sucker Punch. Ora è la volta di Army of the Dead: Lost Vegas, un nuovo capitolo della saga zombie horror. La serie parlerà di come sono andate le cose quando è scoppiata la prima pandemia e tra i nuovi arrivi nel cast troviamo Vanessa Hudgens, ma anche Jena Malone, Christian Slater, Harry Lennix, Christina Wren e Nolan North.

L’attrice Vanessa Hudgens

La Hudgens si è detta molto felice di questa collaborazione ed è entusiasta di essere tornata sul piccolo schermo. Al momento non ci è dato sapere nulla di più sul personaggio che interpreterà, ma a tal proposito l’attrice ha spiegato che Zach Snyder l’ha scelta per un motivo che è molto particolare:

“Zach voleva che rimanessi abbastanza fedele a me stessa. Non voleva che creassi un’altra voce. Ha detto che una certa parte di me è molto simile al personaggio, quindi mi ha invitato ad appoggiarmi a quell’aspetto specifico di me stesso e a divertirmi. Lui è come un bambino cresciuto, quando sono con lui o lavoro con lui è molto facile divertirsi”.

Non sappiamo ancora quando Army of the Dead: Lost Vegas uscirà su Netflix, ma il 29 ottobre è in arrivo il prequel dal titolo Army of Thieves, quindi assolutamente da non perdere.

E tu sei un fan della saga zombie horror? Cosa ti aspetti dal personaggio di Vanessa Hudgens in Army of the Dead: Lost Vegas? Ti aspettiamo nei commenti!