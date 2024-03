Era il 2021 quando Vasco Brondi, cantautore e scrittore veronese, rilasciava sul mercato musicale il suo ultimo album, Paesaggio dopo la battaglia.

Adesso, tre anni dopo, l’artista è nuovamente tornato a deliziarci con la sua musica grazie ad un nuovo progetto discografico, dal titolo questa volta Un segno di vita.

In merito al confronto tra i due sopracitati album, lo stesso Brondi ha affermato: “Sono due opere lontane tra loro. ‘Paesaggio dopo la battaglia’ era un disco lento, in cui gli arrangiamenti erano strumenti fantasma, un po’ nascosti. In ‘Un segno di vita’ mi sembra tutto più in faccia, con la voce predominante“.

Proprio ad Un segno di vita appartiene il brano protagonista del nostro articolo odierno, ovvero Incendio. Andiamone subito a scoprire qui di seguito il significato del testo.

Significato di “Incendio”

Con il sound di una ballata malinconica, di quelle che ti entrano in testa sin dal primo ascolto, questo brano ha per protagonista una ragazza in apparenza sperduta, che nasconde un segreto che nessuno ha ancora scoperto, alla quale l’artista vuole stravolgere la quotidianità, con un ritornello che si colloca perfettamente nello spazio spesso labile che separa una proposta da una richiesta (“Portami con te, tu prendimi, sarò un incendio nelle tue abitudini; portami con te, tu prendimi, sarò un incendio senza limiti“).

Nonostante tutto, l’intensità del suo sentimento non sembra essere corrisposto, come si denota sin dalla prima strofa della canzone (“Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto“).