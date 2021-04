Saranno 5 gli episodi di Veleno, la docu-serie di Prime Video che racconta fatti realmente accaduti in nord Italia a che ci svelerà tutto riguardo a crimini ancora oggi molto discussi.

La serie tv, come suggerisce il titolo, è tratta dal libro Veleno. Una storia vera di Pablo Trincia edito da Einaudi nel 2019, sarà diretta dal regista Hugo Berkeley, mentre la produzione sarà Fremantle Italy con Ettore Paternò come produttore esecutivo.

In Italia la serie verrà distribuita in esclusiva per Amazon Prime Video, e sarà disponibile in catalogo per il mese di maggio 2021.

La trama di Veleno, la docu-serie crime di Prime Video

Veleno racconta le vicende accadute tra il 1997 e il 1998 nel nord Italia, con precisione nei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, dove un gruppo di oltre 20 persone vennero accusate di far parte di una setta satanica chiamata I diavoli della Bassa Modenese.

Secondo l’accusa, queste persone erano responsabili di pedofilia e violenza nei confronti di 16 bambini. La macabra storia venne alla luce quando una delle vittime decise di denunciare, permettendo alle forze dell’ordine di portare avanti una corposa indagine.

La docu-serie s concentrerà nel raccontare proprio questa storia terrificante e violenta, sviscerando tutte quelle terribili verità che sono venute a galla nelle indagini.

Veleno si va ad aggiungere, quindi, ad un catalogo Prime Video che negli ultimi mesi sta raccogliendo davvero tanti prodotti degni di nota, allargando la sua offerta con generi sempre più interessanti.

E tu cosa ne pensi di Veleno? Lo guarderai? Lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi.