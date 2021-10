Ascolta e guarda la video recensione di Escape Room 2 – Gioco Mortale, il thriller/horror con la partecipazione di Taylor Russell.

Di cosa parla Escape Room 2 – Gioco Mortale

Ora analizziamo un po’ questo sequel di Escape Room. Escape Room: Tournament of Champions (in Italia Escape Room 2 – Gioco Mortale) è un film horror psicologico americano del 2021 diretto da Adam Robitel e scritto da Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch e Oren Uziel. Sequel di Escape Room del 2019, vanta un cast composto da Taylor Russell, Logan Miller e Deborah Ann Woll che riprendono i loro ruoli del primo film, insieme ai nuovi membri del cast Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel e Carlito Olivero. Praticamente, in Escape Room 2, vediamo 6 persone che cercano di sopravvivere a una nuova serie di stanze di fuga più mortali. Un po’ alla SAW l’Enigmista.

La nascita del sequel

In seguito al successo a sorpresa del primo film, uscito nel 2019, la Columbia Pictures ha approvato il sequel. Le riprese si sono svolte a Città del Capo, in Sudafrica, da novembre 2019 a gennaio 2020, con altre riprese aggiuntive effettuate a gennaio 2021. Escape Room 2 è stato distribuito nelle sale cinematografiche Australiane il 1 luglio 2021 e negli Stati Uniti il ​​16 luglio da Sony Pictures Releasing, a seguito di diversi ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19. In Italia il film ha debuttato il 23 settembre, circa 10 giorni fa. Il film ha incassato 51 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato il cast, l’atmosfera tesa e gli elaborati enigmi, ma ha notato l’incapacità del film di migliorare rispetto al suo predecessore. E noi cosa ne pensiamo invece? Guarda la video recensione per scoprirlo.