La trama di Diabolik

Diabolik è un film italiano del 2021 diretto da Manetti Bros. Il film è l’adattamento cinematografico del fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, e si focalizza sul primo incontro tra il celebre ladro e la sua compagna e complice Eva Kant, avvenuto nel terzo albo della serie originale, L’arresto di Diabolik.

Il personaggio di Diabolik è interpretato da Luca Marinelli, mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono rispettivamente Eva Kant e l’ispettore Ginko. La trama di Diabolik si svolge a Clerville, negli anni Sessanta. La città è terrorizzata da un ladro spietato e difficile da catturare. Nessuno conosce la sua vera identità. Di lui si sa solo il soprannome “Diabolik” e l’unica cosa certa è che uccide chiunque incontra. Diabolik vive sotto l’identità di Walter Dorian in una bellissima villa in compagnia della sua fidanzata Elisabeth Gay, che non sa nulla della sua doppia vita e pensa che faccia tardi la sera per via del lavoro.

Quando in città arriva Lady Eva Kant, portando con se un prezioso gioiello, il Diamante Rosa, Diabolik sembra farci un pensierino. Mentre Lady Kant pernotta nell’albergo più lussuoso della città Diabolik decide di fare il colpo. Uccide il cameriere e si traveste da lui per entrare nella suite. Qui però viene scoperto da Kant, che dice a Diabolik che il diamante è falso.

Il resto della trama lo scoprirai vedendo il film.

