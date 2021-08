Guarda la nostra video recensione di Jungle Cruise in cui ti diciamo se ci è piaciuto o no il nuovo film Disney.

Jungle Cruise è un film made USA del 2021 di genere fantasia/avventura diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da Glenn Ficarra, John Requa e Michael Green, che si sono ispirati al parco a tema della Walt Disney con lo stesso nome. Prodotto da Walt Disney Pictures, il film è interpretato da Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamattie nei ruoli principali. In Jungle Cruise vediamo il capitano di un piccolo battello fluviale portare un gruppo di viaggiatori attraverso una giungla alla ricerca dell’Albero della Vita.

Nel XVI secolo, Don Aguirre guida i conquistadores spagnoli in Sud America alla ricerca delle Lacrime della Luna, un albero mitico i cui petali possono curare qualsiasi malattia, guarire qualsiasi ferita e annullare qualsiasi maledizione. Dopo che la maggior parte dei suoi uomini sono morti nella giungla, i sopravvissuti vengono curati da una tribù locale usando i petali dell’albero. Quando il capo del villaggio si rifiuta di rivelare la posizione dell’albero, Aguirre lo pugnala e i suoi uomini iniziano ad attaccare gli abitanti del villaggio e distruggono il loro villaggio. Come punizione, il capo morente maledice i conquistadores.

L’idea di fare un lungometraggio basato sul Jungle Cruise è nata nel 2004 in seguito al successo di Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna l’anno precedente. Il progetto è rimasto inattivo fino al 2011, quando Tom Hanks o Tim Allen sono stati chiamati per il ruolo di attori protagonisti. Quella versione di Jungle Cruise però non ebbe successo. Johnson è stato scelto nell’agosto 2015 e Blunt nel gennaio successivo. Il resto del cast si è unito nella primavera del 2018, con le riprese che si sono svolte nelle isole Hawaii e ad Atlanta, in Georgia, da maggio a settembre dello stesso anno. Dopo un anno di ritardo a causa della pandemia di COVID-19, Jungle Cruise è uscito il ​​30 luglio 2021, contemporaneamente nelle sale e in digitale tramite Disney Plus.

Il film ha incassato oltre 61 milioni di dollari in tutto il mondo e ha anche incassato 30 milioni di dollari dall’accesso Vip di Disney Plus nel weekend di apertura.

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato la chimica di Johnson e Blunt ma ha criticato la sceneggiatura e l’abbondanza di CGI.

Guarda la video recensione per sapere cosa ne pensiamo noi.

