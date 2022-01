7 è il voto giusto per Matrix Resurrections? Scopri cosa ci è piaciuto e no del 4° capitolo della saga Matrix in questa video recensione… ovviamente priva di spoiler.

Dì la tua sul film attraverso i commenti. Qui sotto ti diamo qualche altra informazione sulla pellicola.

Matrix Resurrections è un film d’azione/fantascienza americano del 2021. È stato prodotto, co-scritto e diretto da Lana Wachowski. È il sequel di Matrix Revolutions (2003) e il quarto capitolo della saga Matrix. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson riprendono i loro ruoli dai film precedenti e, a loro, si sono aggiunti Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra Jonas. Il film è ambientato sessant’anni dopo gli eventi di Revolutions e segue Neo, che vive una vita apparentemente normale come sviluppatore di videogiochi preoccupato di distinguere i sogni dalla realtà. Un gruppo di ribelli, con l’aiuto di una versione programmata di Morpheus, libera Neo da una Matrix alterata e combatte un nuovo nemico che tiene prigioniero Trinity. .

Dopo l’uscita di Revolutions, i Wachowski avevano negato la possibilità di un altro film della saga Matrix, anche se da allora sono emerse voci su un possibile quarto film Matrix e lo studio ha costantemente espresso interesse nel far rivivere il franchise, assumendo Zak Penn per scrivere una nuova sceneggiatura dopo il rifiuto dei Wachowski alla creazione di un sequel. Alla fine del 2019, è stato finalmente annunciato un quarto film di Matrix, con Lana Wachowski tornata nelle vesti di regista senza sua sorella ma con Reeves e Moss nei loro ruoli di Neo e Trinity. Le riprese sono iniziate a febbraio 2020 ma sono state interrotte il mese successivo dalla pandemia di COVID-19. Wachowski ha paventato la possibilità di accantonare il progetto e lasciare il film incompiuto, ma il cast ha insistito perché lo finisse. Le riprese sono continuate ad agosto 2020, concludendosi tre mesi dopo.

Matrix Resurrections è stato presentato in anteprima a Toronto il 16 dicembre 2021, è stato distribuito dalla Warner Bros. Pictures il 22 dicembre 2021, sia nelle sale che tramite il servizio di streaming HBO Max, e ha già incassato 106 milioni di dollari in tutto il mondo. I critici hanno elogiato le prestazioni del cast e le scene d’azione, anche se la sceneggiatura ha ricevuto alcune critiche.

Guarda la nostra video recensione per sapere cosa ne pensiamo noi.

Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale cliccando qui e scrivi un commento così da generare una discussione.