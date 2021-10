Prepara i pop corn e la tua cola e ascolta la nostra video recensione sull’ultima missione di Daniel Craig come agente 007.

No Time To Die è l’ultimo film di Daniel Craig come Bond

No Time to Die è un film del 2021 di genere azione/spionaggio ed è il 25° della serie James Bond. Ha come protagonista Daniel Craig nella sua quinta e ultima uscita nei panni dell’agente immaginario dell’MI6 britannica James Bond. È diretto da Cary Joji Fukunaga da una sceneggiatura di Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear e Ralph Fiennes accompagnano Craig nel cast. Tutti questi attori avevano già recitato nel precedente film. Tra i volti nuovi Rami Malek, Lashana Lynch, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik e Dali Benssalah. In questo film, Bond, che ha lasciato l’MI6, viene reclutato dalla CIA per salvare uno scienziato rapito, il che porta a una resa dei conti con un potente avversario.

Lo sviluppo di No Time To Die è iniziato nel 2016. È il primo film di Bond distribuito da Universal Pictures, che ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale in seguito alla scadenza del contratto di Sony Pictures dopo l’uscita di Spectre nel 2015. La United Artists Releasing, sussidiaria della Metro-Goldwyn-Mayer, detiene i diritti per il Nord America, oltre ai diritti digitali e televisivi mondiali; Universal detiene anche i diritti mondiali per i media domestici fisici. Danny Boyle era stato incaricato di dirigere e co-scrivere la sceneggiatura con John Hodge.

Entrambi hanno lasciato a causa di differenze creative nell’agosto 2018 e Fukunaga è stato annunciato come sostituto di Boyle un mese dopo. La maggior parte del cast aveva firmato entro aprile 2019. La fotografia principale è stata ideata da aprile a ottobre 2019 ed il titolo provvisorio era Bond 25. Il titolo finale è stato annunciato nell’agosto 2019. No Time to Die è stato presentato in anteprima mondiale alla Royal Albert Hall di Londra il 28 settembre 2021 ed è uscito nelle sale cinematografiche il 30 settembre 2021 nel Regno Unito e in Italia e uscirà negli Stati Uniti l’8 ottobre 2021. Il film ha ricevuto recensioni positive da parte della critica.

