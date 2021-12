In questa video recensione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City ti diremo cosa non ha funzionato nel film e perché abbiamo deciso di dargli solo 5.

Info su Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è un film horror d’azione del 2021 scritto e diretto da Johannes Roberts. Adattato dalle storie del primo e del secondo gioco della Capcom, serve come reboot della serie di film di Resident Evil e il settimo film live-action in generale di Resident Evil. I precedenti film però prendevano leggermente spunto dalle storie dei videogiochi.

Nel cast di Resident Evil: Welcome to Raccoon City troviamo Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue.e Neal McDonough. Lo sviluppo del film è iniziato nei primi mesi del 2017, dopo il rilascio di Resident Evil: The Final Chapter, con il produttore James Wan che ha espresso interesse per il progetto. Più tardi, il presidente della Constantin Film Martin Moszkowicz ha affermato che era in fase di sviluppo un reboot della serie di film. Nello stesso mese, Wan è stato chiamato a produrre il reboot con una sceneggiatura di Greg Russo; successivamente, Roberts è stato assunto sia come sceneggiatore che come regista e sia Wan che Russo hanno lasciato il progetto.

Le riprese sono iniziate il 17 ottobre 2020 a Greater Sudbury, Ontario, Canada. Le nuove riprese sono iniziate nel maggio del 2021. Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stato presentato in anteprima mondiale al Grand Rex di Parigi il 19 novembre 2021 ed è stato distribuito nelle sale il 24 novembre 2021 negli Stati Uniti da Sony Pictures Releasing. Il giorno dopo, il film ha debuttato anche nelle sale cinematografiche italiane.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha incassato 15,6 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica, con elogi per la sua fedeltà al survival horror.

