La trama di Old

Old è un film del 2021 scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel Castello di sabbia (Château de sable), scritta da Pierre-Oscar Levy e Frederick Peeters, edita in Italia da Coconino Press. Qualche accenno alla trama di Old: Guy e Prisca, marito e moglie, vanno in un resort tropicale con i figli Trent e Maddox per un’ultima vacanza in famiglia prima del divorzio della coppia. Su consiglio del dirigente del resort, la famiglia fa visita a una spiaggia isolata vicino a una riserva naturale. La spiaggia è visitata anche dal rapper Mid-Size Sedan, dal chirurgo Charles e dalla sua famiglia composta dalla moglie Chrystal, dalla giovane figlia Kara e dalla madre Agnes, e dalla coppia sposata Jarin e Patricia. Il gruppo scopre il cadavere della compagna di Mid-Size Sedan, e in breve tempo anche Agnes muore improvvisamente. Ben presto si verificano alcuni eventi incredibili, tra cui i tre bambini che diventano adolescenti. Il gruppo si rende conto che la spiaggia li sta rapidamente invecchiando, con il conseguente deterioramento della loro salute. Notano anche che almeno un membro di ogni famiglia soffre di una patologia medica importante. I tentativi di andarsene, tuttavia, risultano vani.