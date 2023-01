Vikings è una serie tv scritta e creata da Michael Hirst e che ha fatto il suo debutto nel 2013 andando in onda sul piccolo schermo fino al 2021 attirando l’attenzione del pubblico e diventando una serie tv molto amata proprio perché è diversa dalle altre.

Ambientata nel XI secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche, Vikings segue, in una chiave romanzata, le avventure del vichingo Ragnarr Loobrok e di altri personaggi importanti che gravitano intorno a lui. Proprio perché è stata molto amata dal pubblico, si è deciso di non dire addio alla serie con la fine della storia, ma di andare avanti. Così è nata Vikings: Valhalla, una serie tv scritta e creata sempre da Michael Hirst insieme a Jeb Stuart e si tratta del sequel di Vikings. La serie tv ha fatto il suo debutto su Netflix, ed anche su Sky Q e Now Tv lo scorso 25 febbraio ottenendo un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che da parte della critica. La seconda stagione è arrivata oggi su Netflix, giovedì 12 gennaio, a distanza di quasi un anno dalla prima.

Il poster della serie

Sappiamo che il progetto iniziale era quello di avere cinque stagioni del sequel di Vikings, ma si sa che i rumors sono continuamente sulla bocca di tutti e che è difficile capire cosa succederà davvero. A maggior ragione nell’ultimo periodo con Netflix che ci ha abituati ai suoi colpi di scena decidendo di cancellare dal catalogo determinati titoli nonostante il loro successo. Tuttavia questa volta sembra esserci una risposta positiva per i fan di Vikings: Valhalla soprattutto dopo gli ottimi risultati ottenuti in poco tempo dagli episodi della seconda stagione. D’altronde le riprese di Vikings: Valhalla 3 sono iniziate la scorsa primavera e quindi siamo ormai in direttura d’arrivo con i nuovi episodi che dovrebbero arrivare sul piccolo schermo entro la fine del 2023 o, al più tardi, ad inizio 2024. La seconda stagione si è conclusa con un finale aperto, con tanti punti interrogativi ed il creatore Jeb Stuart aveva già anticipato che erano al lavoro per il terzo capitolo, non ci resta altro che aspettare.

E tu sei un fan di Vikings: Valhalla? Cosa ti aspetti dalla terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!