Vikings è una serie tv scritta e creata da Michael Hirst e che ha fatto il suo debutto nel 2013 andando in onda sul piccolo schermo fino al 2021 attirando l’attenzione del pubblico e diventando una serie tv molto amata proprio perché è diversa dalle altre.

Ambientata nel XI secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche, Vikings segue, in una chiave romanzata, le avventure del vichingo Ragnarr Loobrok e di altri personaggi importanti che gravitano intorno a lui. Proprio perché è stata molto amata dal pubblico, si è deciso di non dire addio alla serie con la fine della storia, ma di andare avanti. Così è nata Vikings: Valhalla, una serie tv scritta e creata sempre da Michael Hirst insieme a Jeb Stuart e si tratta del sequel di Vikings. La serie tv ha fatto il suo debutto su Netflix, ed anche su Sky Q e Now Tv, pochi giorni fa e, più precisamente, lo scorso 25 febbraio. La nuova serie è ambientata un secolo dopo Vikings e ci racconta la storia di alcuni dei più famosi norreni della storia come il leggendario esploratore Leif Eriksson, la sua impavida sorella Freydis Erikdsotter e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson. Certo, gli autori si sono presi qualche libertà creativa in modo tale da poter ridurre le linee temporali e poter mantenere una linea narrativa coerente con i personaggi.

I protagonisti di Vikings: Valhalla

La prima stagione di Vikings: Valhalla è composta da otto episodi e nel cast troviamo Sam Corlett nei panni di Leif Erikson, Frida Gustavsson in quelli di Freydis Eiriksdottir e Leo Suter in quelli di Harald Sigurdsson. Certo, la prima stagione del sequel di Vikings ha fatto il suo debutto da poco, ma, come per ogni serie che si rispetti e che ha i presupposti per avere successo, Netflix ha deciso di puntare su di essa e, per questo motivo, ha messo in lavorazione già altre due stagioni che, anche in questo caso, saranno composte da 8 episodi ciascuno. Tuttavia, pare esserci anche un’altra novità e sembrerebbe che le stagioni di Vikings: Valhalla saranno ben cinque. A rivelarlo, l’attore David Oakes, ovvero colui che veste i panni di Earl Godwin che, durante un’intervista con Decider, parlando del suo personaggio ha rivelato:

“Godwin non ha un obiettivo finale per la prima stagione. Ha un obiettivo finale per tutte e cinque le stagioni che Jeb ha in mente. Di certo non penso che Godwin sia solo un sopravvissuto. E’ lento ed è paziente ed è una meravigliosa narrativa in via di sviluppo che sta solo aspettando di vedere come sarà sullo schermo”.

E tu hai già visto la nuova serie sequel Vikings: Valhalla? Sei felice che ci saranno ben cinque stagioni su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!