Non è San Valentino senza l’uscita di un nuovo singolo di Villabanks. Dopo aver pubblicato il singolo Una vita, infatti, ha pubblicato anche il terzo capitolo della saga più hot che possa esistere nel mondo musicale. D’altronde, come lui stesso afferma:

“Nessuno vuole passare San Valentino da solo”.

E così il rapper classe 2000 anche quest’anno non delude le aspettative e pubblica IL DOC 3, insieme a Mambolosco, Slings e Tony Effe. Da tre anni a questa parte, infatti, il suo obiettivo è quello di invitare tutti a festeggiare il giorno degli innamorati senza bisogno di avere filtri o di avere misure, proprio come lui fa da sempre con la sua musica. IL DOC 3 è distribuito da Virgin Records Italia ed a differenza del precedente, che vedeva la presenza di Gué, in questo caso al fianco di Villabanks e di Tony Effe troviamo, appunto, Slings e Mambolosco.

Villabanks ed i protagonisti de IL DOC 3

Il significato de IL DOC 3

In IL DOC 3, nuovo singolo di Villabanks, il rapper si fa portavoce di tutti quei pensieri peccaminosi e proibiti che, ancora oggi, spesso sono visti come un taboo e si tende a non considerare. In questo caso non c’è bisogno di leggere tra le righe, il testo del brano è esplicito e facilmente comprensibile con Villabanks che ci racconta le sue fantasie senza lasciar spazio all’immaginazione. L’atmosfera del singolo, infatti, si scalda in modo rapido. Un invito a vivere l’amore e le proprie fantasie senza pregiudizi e seguendo solo il proprio istinto.

Inutile dirlo, il nuovo singolo è stato un successo ed è sufficiente pensare che dopo appena 24 ore dall’uscita del brano IL DOC 3 è stato il singolo con il maggior numero di ascolti su Spotify Italia, oltre 450.000 stream, dopo i brani in gara al Festival di Sanremo.

E tu sei un fan di Villabanks? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Il DOC 3? Ti aspettiamo nei commenti!