Vin Martin è un cantautore di Venezia di 23 anni. Fin dalla più tenera età ama scrivere, cantare e suonare i suoi brani scritti in italiano, ma con una forte influenza del pop inglese.

E’ sufficiente pensare che la sua prima canzone la scrive a soli 8 anni per poi continuare a scrivere, per un pò di tempo, in lingua inglese. A 13 anni capisce che vuole diventare un cantante a tutti gli effetti e pubblica il suo primo singolo da solista, Settembre. Voce di brani come Un’ora, Parlami, Astenia, Le parole che non ti ho mai detto, Diamante fino a Cambiare Vita e Come Baudelaire per citarne alcuni. Ed oggi Vin Martin è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Sapore che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantante Vin Martin

Il significato di Sapore

Sapore, il nuovo singolo di Vin Martin, è l’emblema del suo stile. Qui, infatti, notiamo le sonorità funk che provengono dall’influenza di artisti dal calibro di Michael Jackson e di Prince, ma è presente anche il pop italiano. Un mix che crea un brano nuovo, sensuale e senza paragoni nel suo genere. Il giovane cantautore ha scritto il brano da solo mentre si trovava nella sua camera da letto, lo scorso gennaio, ispirandosi ad una storia d’amore appena iniziata, ma a distanza. I versi, infatti, ci raccontano di questa relazione e della complicità che si viene a creare. Un brano in cui molte persone, soprattutto i più giovani, si rivedono e da cui possono prendere ispirazione per vivere al massimo questo forte sentimento.

