Francesca Chillemi è un’attrice siciliana classe 1985. Una carriera iniziata quando nel 2003, a soli 18 anni, è stata eletta Miss Italia ed è andata avanti conquistando il mondo del cinema. Protagonista di titoli di successo come Cado dalle nubi, Natale da chef, Una relazione, Anima bella, Vita da paparazzo fino a serie tv famose come Un medico in famiglia, Carabinieri, Gente di mare, Il commissario Montalbano, Squadra Antimafia – Palermo Oggi, Braccialetti rossi e L’Isola di Pietro. Can Yaman è un attore della Turchia classe 1989 che è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico femminile grazie al suo fascino, ma anche grazie al suo talento. Protagonista di serie tv turche che hanno avuto un buon successo anche in Italia come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno.

Ed ora Francesca Chilemi e Can Yaman sono pronti a fare il loro debutto insieme sul piccolo schermo grazie alla serie tv italiana dal titolo Viola come il mare, diretta da Francesco Vicario e basata sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Una prima stagione composta da 12 episodi che racconta la storia di Viola Vitale (l’attrice Francesca Chillemi) che lascia Parigi per fare ritorno a Palermo, sua città natale, per trovare il padre mai conosciuto. Una volta arrivata a Palermo, inizia a lavorare come giornalista di cronaca nera per una redazione web ed è qua che incontra l’ispettore Francesco Demir (l’attore Can Yaman), un uomo con molto talento, ma con poca fiducia nel genere umano. I due inizieranno a collaborare sui casi di omicidio e tra i due nascerà un feeling particolare. Le riprese sono iniziate nel settembre 2021 tra Palermo e Roma principalmente quindi la serie tv è attesa con ansia dai telespettatori che non vedono l’ora di vedere la storia su Canale 5, ma purtroppo ci sono stati dei ritardi e degli inconvenienti che non hanno reso possibile un celere debutto.

L’attrice Francesca Chillemi parla con l’attore Can Yaman

Finalmente, però, c’è una data ufficiale ed è quella di venerdì 30 settembre. Si ipotizza che ci saranno due puntate ogni venerdì per un totale di 6 settimane, ma questo è ancora da vedere. Nel frattempo, Can Yaman e Francesca Chillemi saranno ospiti del Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua 79esima edizione, proprio per l’evento teaser della nuova serie tv targata Lux Vide. Tra i due è nata una forte complicità con Can Yaman che ha pubblicato sui propri profili social una clip del dietro le quinte della serie tv per ringraziare la collega per l’esperienza vissuta insieme: proprio l’attrice, infatti, lo ha aiutato a migliorare la dizione in quanto è la prima volta che l’attore turco reciterà completamente in italiano. Ovviamente poi molto probabilmente ci sarà una seconda stagione di Viola come il mare, ma per avere la certezza sarà necessario vedere come sarà accolta dal pubblico dopo il debutto sul piccolo schermo, anche se tutti i presupposti già ci sono.

