Violante Placido è un’attrice ed una cantante di Roma classe 1976. Volto noto per essere figlia d’arte dell’attore Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli.

Si è avvicinata al mondo della recitazione diventando protagonista di film di successo mondiale come Ovunque sei, La cena per farli conoscere, Ghost Rider – Spirito di vendetta, Modalità aereo e Restiamo amici fino alla decisione di debuttare anche nel mondo della musica nel 2006 con lo pseudonimo di Viola arrivando anche sul palco del Festival di Sanremo nel 2014 per duettare con i Perturbazione sulle note de La donna cannone di Francesco de Gregori. Ed oggi, venerdì 8 luglio, Violante Placido torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Tu stai bene con me e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Dopo l’ultimo album SheepWolf totalmente in inglese, Violante torna a cantare in italiano e soprattutto sigla il passaggio da Viola a Violante Placido.

La cantante Violante Placido

Il significato di Tu stai bene con me

Tu stai bene con me, il nuovo singolo di Violante Placido, parla della consapevolezza e dell’inizio di un nuovo percorso. La cantante stessa ha ammesso che:

“Bisogna saper star bene prima di tutto con se stessi per poter stare bene con chi si ama, nonostante i propri difetti e le proprie paure”.

L’uscita del brano è stata accompagnata dall’arrivo del video diretto da Massimiliano D’Epiro e che si ispira a La Donna Scimmia, capolavoro di Marco Ferreri, dove vediamo la stessa Violante che si sdoppia nel ruolo della sposa ed in quello della cantante.

Nel frattempo, Violante Placido è al lavoro per nuovi brani che usciranno a breve.

E tu sei un fan di Violante Placido? Hai già avuto modo di sentire il nuovo brano Tu stai bene con me? Ti aspettiamo nei commenti!