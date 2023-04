Prima di immergersi in un dramma ambientato in tempo di guerra come “War Sailor“, la prima domanda che sorge è: qual è lo scopo di raccontare questa storia in particolare? Di solito queste storie sono disponibili al pubblico tramite giornali, libri e articoli su internet. Tuttavia, è possibile che le persone non ne siano a conoscenza o non vi possano accedere per vari motivi, perché disponibilità e accessibilità sono due cose diverse. Film e serie TV sono mezzi molto più accessibili, e quindi, trasporre una storia in un film, una miniserie o entrambi, come in questo caso, ha senso. Tuttavia, perché dovremmo guardare una ricostruzione di un orribile periodo della storia umana con così tanti dettagli agghiaccianti? Semplicemente, per ricordarci di non ripetere alcuna versione di queste atrocità e di far sentire le nostre preoccupazioni non appena vediamo i sintomi di potenziali spargimenti di sangue e conflitti internazionali o nazionali. Capito Putin?

Detto questo, parliamo della miniserie Netflix intitolata “War Sailor” o “Krigsseileren“.

“War Sailor” era un film del 2022 scritto e diretto da Gunnar Vikene, candidato all’Oscar 2023 come rappresentante della Norvegia. Nonostante non sia stato selezionato, Netflix ha annunciato un adattamento del film in una miniserie di tre episodi, sempre intitolata “War Sailor” e sempre diretta e scritta da Vikene. Coprendo un arco di tre decenni, la storia inizia nel 1948 con Sigbjørn (Pål Sverre Hagen) che trova Alfred (Kristoffer Joner) drogato a Singapore e risale fino al 1939 a Bergen per raccontare come sia andata così male per uno dei protagonisti. Alfred e Sigbjørn sono migliori amici che cercano di trovare e mantenere un lavoro. Alfred è sposato con Cecilia (Ine Marie Wilmann) e hanno tre figli: Magdeli, William e Olav. Un giorno, Alfred e Sigbjørn ricevono l’incarico di aiutare l’Inghilterra e il resto delle forze alleate a combattere la Germania. Questa missione porta i due attraverso un viaggio tumultuoso che li costringe a vedere molte morti, schivare numerosi siluri e sopportare ogni tipo di trauma, mentre la famiglia di Alfred affronta la stessa sorte mentre Bergen viene ridotta in macerie.

“War Sailor” esplora molti temi. Si sofferma sulla dinamica tra Alfred e la sua famiglia e su come la famiglia di Alfred veda Sigbjørn. Quando l’ambientazione si sposta in mare aperto, il rapporto tra Alfred e Sigbjørn viene approfondito e si scopre quanto sia profondo il loro affetto reciproco. Poi conosciamo i membri dell’equipaggio di Alfred e Sigbjørn: Hanna (Alexandra Gjerpen), Braathen (Arthur Hakalahti), Monsen (Karl Vidar Lende) e Aksel (Leon Tobias Slettbakk), e come si trattano l’un l’altro come una famiglia lontano da casa. Discutono costantemente delle vite che hanno lasciato alle spalle e delle vite a cui pensano di tornare. Ma poiché il viaggio di ritorno dipende dalla durata della guerra, Vikene adotta un approccio multifacetico per affrontarlo. Mostra il senso di apatia che accompagna la guerra. Se qualcuno non si preoccupa del proprio paese, viene considerato un vigliacco o un traditore e gli viene negato qualsiasi tipo di impiego. Vikene sottolinea come l’impegno per la causa possa alla fine risultare vano, perché il tempo (e il denaro) persi a causa della guerra non possono essere recuperati. Inoltre, illustra dolorosamente come una comunicazione inadeguata possa alterare radicalmente le traiettorie delle relazioni sopra citate.

L’intimità dei momenti drammatici di “War Sailor“, le sequenze d’azione e ogni minuto angosciante che si trova tra di loro sono tutti ugualmente intensi nella miniserie di Gunnar Vikene. Tutte le scene di dialogo ti fanno sentire come se fossi seduto accanto a loro, cercando di sfruttare al meglio questi brevi momenti di pace e temendo ciò che ti aspetta fuori. Le scene in cui le città vengono bombardate o le navi affondate hanno lo stesso livello di coinvolgimento, poiché Vikene cerca di avvicinarsi il più possibile a metterti nei panni di questi personaggi. L’immagine lenta della scuola bombardata avvolta nel fumo e lo scatto del buco nella nave visto dall’interno sono indelebili nella mia mente. Poi ci sono le scene in cui Alfred e Sigbjørn cercano di calmare Aksel, che sta chiaramente soffrendo, mentre un marinaio relativamente sconosciuto affronta la loro difficile situazione rivolgendosi a Dio. È così straziante che ogni volta che la miniserie passa dalla famiglia di Alfred a questi sopravvissuti, si desidera che fossero morti, perché la morte sarebbe un dono rispetto a ciò che stanno attraversando. In sintesi, il direttore della fotografia, il designer di produzione, gli editor, i direttori artistici, i costumisti, i designer del suono, gli artisti VFX e i truccatori hanno fatto un lavoro fantastico.

Le interpretazioni del cast di “War Sailor” sono eccellenti. Sono sicuro che ricorderete Kristoffer Joner dai primi minuti di “Mission: Impossible – Fallout” e, con il passare di ogni minuto della miniserie, vi renderete conto che è uno dei migliori attori al lavoro nel mondo dello spettacolo. Il modo in cui interpreta questo senso di malinconia è incredibile. Pål Sverre Hagen porta un senso di calore nell’atmosfera umida e dura della miniserie. Ogni volta che appare sullo schermo, inizi a sperare che le cose andranno per il meglio. Ine Marie Wilmann, che mi aveva già colpito con il film norvegese su Netflix “Troll“, è davvero straordinaria nel ruolo di Cecilia. Tutti gli attori bambini e adolescenti sono bravissimi, ma Henrikke Lund Olsen spicca tra tutti. Il resto del cast, che forma l’equipaggio delle navi, smette di sembrare un gruppo di attori dopo un po’, conferendo alla miniserie un tono quasi documentaristico. Tuttavia, tra tutti, immagino che l’interpretazione di Leon Tobias Slettbakk nei panni di Aksel rimarrà impressa nella memoria, non solo per la sua performance, ma anche per ciò che il suo personaggio simboleggia.

In conclusione, “War Sailor” è una visione difficile, soprattutto se si è consapevoli di tutte le guerre che si combattono in tutto il mondo mentre si legge questa frase. Sì, ho iniziato questa recensione affermando che lo scopo dei drammi di guerra è di ricordarci che non dovremmo ricorrere alla violenza fisica su scala globale. Tuttavia, date le circostanze, penso che siamo ormai oltre quel punto e ricordare le guerre del passato per contestualizzare il presente sia un esercizio superfluo. È una miniserie ben fatta e probabilmente ben intenzionata. Tuttavia, se avete bisogno di un’opera di intrattenimento per rendervi conto della situazione disastrosa in cui ci troviamo attualmente, allora avete già perso. Ciò nonostante, raduno ogni briciola di ottimismo che ho per dirvi di guardare questo omaggio alle vite norvegesi sacrificate, in modo da poter essere motivati a fare la vostra parte per aiutare le vite che vengono perse in tempo reale a causa di uomini sciocchi e della loro sete di potere e controllo.

E tu hai visto “War Sailor”? Ti è piaciuta questa miniserie? Dì la tua attraverso i commenti. Io ti lascio al commento finale di questa recensione.