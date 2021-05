Continuano le novità in casa HBO e questa volta tocca a una nuova miniserie il cui titolo sarà We Own This City, con tre protagonisti principali che sono attori già molto amati dal pubblico. Inoltre, elemento da non trascurare, la serie potrà contare su due sceneggiatori di tutto rispetto.

Parliamo di David Simon e George Pelecanos, due lucidissime menti dietro a molte altre serie di successo HBO, noti e apprezzati soprattutto per aver creato un altro show di grande impatto e con molto seguito in onda sullo stesso canale, l’amatissimo The Wire.

We Own This City potrà contare, inoltre, sulla presenza di tre interpreti di alto rango. Parliamo degli attori Jon Bernthal (In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon, The Punisher, Unbreakable Kimmy Schmidt), Josh Charles (L’attimo fuggente, The Good Wife, Six Degrees – Sei gradi di separazione) e Jamie Hector (Quarry – Pagato per uccidere, Canal Street, Prodigal Son), che hanno accettato di essere i protagonisti di quello che si presenta come uno show decisamente interessante e, questo non guasta davvero mai, anche un po’ diverso da quelle che siamo abituati a vedere attualmente sul piccolo schermo.

La trama di We Own This City

Il drama, diretto dal regista Reinaldo Marcus Green (Stone Cars, Stop, Monsters and Men) si ispira al lavoro del reporter Justin Fenton, reporter seguitissimo per il suo lavoro, all’epoca dei fatti in forza al Baltimore Sun, che ha deciso di raccontare la sua storia nel libro We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption. Una serie, quindi, di denuncia e pericolosa corruzione, molto impegnativa.

La miniserie, scritta per l’appunto da David Simon e George Pelecanos insieme agli sceneggiatori di The Wire Ed Burns e Bill Zorzi, avrà una stagione di sei episodi. Racconterà, prendendo spunto dall’inchiesta messa a punto da Justin Fenton, l’ascesa e la caduta della Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia di Baltimora.

Di cosa si tratta? Di un’unità speciale creata appositamente per monitorare la diffusione delle armi, e la corruzione di una città americana in cui le politiche di arresti di massa e proibizione della della droga misero in cattiva luce il lavoro della polizia. Un tema molto scottante, che avrà il taglio giornalistico dato allo stesso romanzo a cui la miniserie è stata ispirata.

I ruoli di Jon Bernthal, Josh Charles e Jamie Hector

Tutti e tre gli attori avranno un ruolo di punta, ben distinto ma ugualmente importante ai fini della storia raccontata. Jon Bernthal avrà il ruolo del sergente Wayne Jenkins, una figura centrale nel vasto caso di corruzione federale che interessò la Gun Trace Task Force dell’agenzia, un’unità in borghese che dava la caccia senza distinzione sia a semplici cittadini che a spacciatori dando vita a decenni di guerra durante i quali le incarcerazioni a Baltimora furono innumerevoli.

Josh Charles, invece, interpreterà Daniel Hersl, un poliziotto spavaldo noto tra i residenti di Baltimora per la sua brutalità e che è stato oggetto di molteplici denunce da parte dei cittadini. Infine, ma non ultimo, Jamie Hector darà il suo volto a Sean M. Suiter, un detective della omicidi della città di Baltimora coinvolto nel caso della task force e chiamato a testimoniare davanti a un gran giurì federale.

La produzione di We Own This City verrà avviata nel prossimo mese di luglio, probabilmente la miniserie andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo autunno.