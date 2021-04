Comincia a delinearsi con più chiarezza il cast di Wednesday, reboot de La famiglia Addams che il regista Tim Burton dirigerà per Netflix e, come era prevedibile, è cominciato anche il toto lista degli attori che interpreteranno i personaggi principali dello show.

L’ultima notizia riguarda in particolare l’attrice Christina Ricci, che ha già lavorato con il regista nel film Il mistero di Sleepy Hollow, e che potrebbe ottenere il ruolo di Morticia Addams, dopo aver interpretato quello della piccola di casa nei due film omonimi usciti nelle sale nel 1991 e nel 1993.

Tim Burton, che ha avuto da Netflix l’incarico di girare la serie tv che sarà incentrata sulle avventure di Wednesday Addams al college, sta sviluppando il progetto. La show, a quanto è dato sapere attualmente, dovrebbe essere ambientato nel presente e seguire per l’appunto la ragazza a vent’anni ormai compiuti, diventata una studentessa universitaria anche se fuori dal comune e che può vantare poteri straordinari.

Tim Burton cede alle serie tv

Nonostante il regista negli anni non abbia mai ceduto a dirigere serie tv, in questo caso si è lasciato convincere a fare una deroga alle sue convinzioni. Probabilmente aver avuto pieno controllo da parte di Netflix per sviluppare e dirigere Wednesday è stato il giusto incentivo.

Tim Burton, con il beneplacito della rete, ha deciso di focalizzarsi sul personaggio di Mercoledì Addams, dedicandole una serie bizzarra. Il live-action, di cui Netflix ha ordinato otto episodi, senza però rivelare fino a questo momento alcuna notizia su cast e interpreti, dovrebbe seguire Mercoledì Addams negli anni dell’università, quando, studente alla Nevermore Academy, si trova a dover imparare come canalizzare la propria forza fisica, i suoi poteri, risolvendo nel frattempo un antico e intricato mistero.

A quanto trapelato fino ad oggi, infatti, la piccola di casa avrà suo malgrado a che fare con qualcosa che ha coinvolto i suoi genitori venticinque anni prima degli eventi narrati. Mercoledì, dunque, potrebbe essere a differenza di quanto avvenuto fino ad oggi, una sorta di supereroina votata al buono e priva, sembra, della imperturbabile cattiveria che ne ha caratterizzato gli esordi televisivi, per poi continuare a esprimersi anche nei film.

In Wednesday Christina Ricci sarà Morticia Addams?

Il ruolo di Morticia Addams, quindi, risulterebbe non di primissimo piano, ma sarà comunque un personaggio chiave nella serie. La scelta di farla interpretare all’attrice Christina Ricci è certamente singolare, anche perché all’epoca dei film era sicuramente tra i personaggi più inquietanti della saga. La sua Mercoledì Addams era un vero concentrato di perfidia e di cattiveria, sempre immusonita, arcigna, mai sorridente.

Al momento, comunque, non c’è alcuna conferma ufficiale sull’attrice a cui andrà il ruolo di Morticia Addams, nessun annuncio di casting è stato ancora ufficialmente rivelato da Netflix, ma secondo il blog The Illuminerdi la compagnia sarebbe interessata al ritorno dell’attrice Christina Ricci, proprio perché ha interpretato Mercoledì nei film ispirati alla storica serie tv.

Sarebbe, in qualche modo, un ritorno alle origini, un cerchio che si chiude e anche, conoscendo la passione di Tim Burton per le bizzarrie e i colpi di scena, sicuramente una scelta che creerebbe ancora maggiore interesse rispetto allo show. Non è chiaro se finora ci siano stati colloqui ufficiali tra Christina Ricci e Tim Burton.

Per quanto riguarda gli altri membri del cast, sempre secondo The Illuminerdi, le attrici Jenna Ortega (La babysitter – Killer Queen, You) e Bailee Madison (The Strangers: Prey at Night, A Week Away) sarebbero state prese in considerazione per il ruolo della protagonista Mercoledì Addams, insieme a loro anche altri nomi di attrici che non sono stati ancora resi noti. Il casting sarebbe aperto a ogni tipo di etnia, ma con una preferenza per attrici di origine latina, così da ricordare meglio il personaggio originale.

Cosa sappiamo di Wednesday

Al momento, con la presentazione ufficiale di Wednesday per Netflix, ecco le prime anticipazioni rilasciate dalla rete: