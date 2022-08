Westworld è una serie molto densa e complicata da una narrazione non proprio lineare per questo può essere utile un riassunto e una cronologia degli eventi che succedono all’interno della serie.

Gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy guidano gli spettatori in moltissimi colpi di scena durante le stagioni di Westworld, la serie televisiva statunitense fantascientifica.

Della premiere della terza stagione si confermano alcune date chiave nella cronologia dello show, soprattutto il giorno in cui il sistema di Rehoboam smette di funzionare, nella data del 27 Febbraio 2058. Questo è il giorno in cui Dolores, interpretata da Evan Rachel Wood inizia a muoversi contro Rehoboam nella terza stagione, che si svolge tre mesi dopo il crollo di Westworld come ora sappiamo.

Con questa data chiave, possiamo utilizzare le informazioni fornite durante lo spettacolo per ipotizzare il luogo approssimativo in cui ricade tutto il resto basandoci sulla sequenza temporale. Il punto medio approssimativo della linea temporale o “anno zero” di Westworld sarà Novembre 2057, che è quando si verifica tutta l’azione attuale del primo episodio.

Eventi cronologici di Westworld:

Anno 2020 (37 anni fa)

Robert Ford interpretato da Anthony Hopkins e Arnold Weber, Jeffrey Wright iniziano a programmare gli ospiti del parco e creano Dolores Abernathy così facendo basano quelli successivi sul suo codice. Quando gli host superano il test di Turing e diventano abbastanza avanzati, Arnold e Ford li portano a una dimostrazione privata per Logan Delos, proprietario del parco, guadagnando così un investimento in Westworld.

Ford e Arnold trascorrono quindi tre anni a preparare il parco, ma a un certo punto il figlio di Arnold, Charlie, muore di malattia. Arnold diventa così ossessionato dalla creazione di una vera intelligenza artificiale e spinge Dolores a una crescente consapevolezza di sé durante le interviste segrete. Ispirato dal giocattolo preferito di suo figlio, un labirinto di legno, Arnold mette alla prova la coscienza di Dolores concedendole l’accesso ai suoi ricordi attraverso un codice chiamato “Reveries” e la incarica di ritrovare la strada per tornare alla chiesa di Escalante.

Westworld anno 2023 (34 anni fa)

Dopo tre anni di viaggi di Dolores attraverso il Labirinto, una metafora del viaggio di un host verso l’interno e dell’ascolto della sua voce interiore, Arnold è convinto che tutti gli host siano in grado di raggiungere la sensibilità. Sapendo quale destino li riserverà quando il parco verrà aperto, tenta di convincere Ford a non aprirlo inutilmente. Credendo che l’intero sforzo sia un errore, Arnold fonde Dolores con una nuova personalità malvagia di nome Wyatt. Arnold e Ford avevano in programma di creare un host come antagonista per le narrazioni del parco con legami con il retroscena di Teddy, ma Arnold fonde il profilo di Wyatt con Dolores per darle il vantaggio di cui ha bisogno per uccidere il resto dei padroni. Arnold riprogramma Teddy per obbedire a Dolores e aiutarla prima che uccida anche lui. Poi, su suo ordine, Dolores uccide Arnold.

Dopo la morte di Arnold, l’host Akecheta, interprestato da Zahn McClarnon, trova il corpo e il labirinto di giocattoli in legno di Charlie. Akecheta diventa ossessionato dal simbolo e inizia a disegnarlo, insegnandolo ad altri membri della sua tribù. Quando il parco si apre, Akecheta viene ricollocato in una trama di guerrieri e separato da Kohana, Julia Jones, la donna che ama.

A Parigi, arriva Engerraund Serac con il volto di Vincent Cassel e suo fratello, Jean Mi che sopravvivono a un bombardamento nucleare.Il mondo occidentale

Anno 2027 (30 anni fa): mondo occidentale

Logan Delos porta il suo futuro cognato, William a Westworld dopo averlo promosso a vicepresidente esecutivo della società Delos. Logan spera che William attinga al suo lato oscuro nel parco, ma l’uomo invece si innamora di Dolores, nonostante questo sia fidanzato con Juliet, la sorella di Logan. Stanco della sete di violenza di Logan, William lo abbandona per aiutare Dolores a trovare la chiesa a Escalante. Con l’aiuto dell’ospite fuorilegge, El Lazo, (Clifton Collins Jr.) i due raggiungono Escalante per trovare nient’altro che sabbia.

Ora alleato con i padroni Confederado, Logan raggiunge la coppia e pugnala Dolores, costringendo William a vedere che è una macchina. Lui rompe la sua programmazione, attacca Logan e poi scappa. Quella notte, William cede al suo lato oscuro, massacra tutti i confederati e trascina Logan per tutto il parco alla ricerca di Dolores. Quando raggiungono il confine del parco, William lascia Logan bloccato nel deserto e fa cadere una foto di Juliet. Quando William torna ritrova Dolores nel suo giro senza alcun ricordo di lui e arriva così a credere e capire che sia solo una macchina.

Akecheta nel frattempo, incontra Logan e attraverso i suoi balbettii sul fatto di essere nel mondo sbagliato e di aver trovato una porta, lo avverte inavvertitamente dell’esistenza di un mondo fuori dal parco.

Anno 2027-2037 (20-30 anni fa): Delos e il progetto segreto

Dopo essere tornato a casa, William assume la posizione di Logan a Delos. Porta il CEO Jim Delos (Peter Mullan) a Westworld e lo convince del potenziale del parco per studiare gli ospiti e mappare la mente umana. Con l’accesso illimitato al cervello degli ospiti, William intende digitalizzare le menti umane, trasferirle nei corpi degli ospiti e inventare in questo modo l’immortalità. Delos acquista il parco, salvando Ford dalla rovina finanziaria in seguito alla morte di Arnold e William inizia a costruire la fucina nel settore 16. William decide poi di sposare Juliet e insieme avranno una figlia di nome Emily.

Akecheta torna ai margini del parco e vede il cantiere della Forgia, credendo che sia un portale per l’altro mondo. Rapisce Kohana e le fa ricordare di lui, ma viene riconquistata dal personale del parco e sostituita con un altro ospite. Temendo di dimenticare Kohana dopo la morte, Akecheta rimane in vita il più a lungo possibile, vagando per il parco e di conseguenza, inizia a tracciare il Labirinto proprio come Dolores. Un giorno, si avvicina alla morte ma viene salvato da una ragazza ospite, la giovane figlia di Maeve.

Dopo essersi ammalato, Jim si dimette da Delos e nomina William il suo successore come CEO. Jim diventa il primo soggetto di prova per il progetto sull’immortalità di Delos. Logan, nel frattempo è passato alla droga dopo le sue esperienze nel parco e la perdita del suo status e chiede aiuto al padre, che però lo rifiuta. Jim muore e, poco dopo, Logan si suicida. William continua a creare versioni host di Jim con copie della sua coscienza, ma ogni versione alla fine si degrada una volta collocata in un corpo ospite.

Anno 2032 (25 anni fa)

Akecheta e la sua tribù notano che la loro gente viene sostituita da altri ospiti e si rende conto che l’unico posto in cui non ha cercato Kohana è dall’altra parte della morte. Così si lascia uccidere da un ospite dopo nove anni di sopravvivenza e si sveglia nel quartier generale di Mesa, trovando Kohana in un magazzino seminterrato. Akecheta dedica la sua vita a insegnare agli altri il Labirinto e a guidare quanti più ospiti possibile alla coscienza.

La Forgia è completata e gli scanner cerebrali vengono posizionati all’interno dei cappelli in costume indossati dagli ospiti. Negli anni successivi milioni di ospiti vengono copiati, le loro esperienze vengono registrate, il loro DNA viene campionato e le loro menti vengono mappate e conservate all’interno della Forgia.

Anno 2037-2047 (10-20 anni fa)

Delos espande Westworld in altri cinque parchi e nascono così Shogunworld, Warworld, Fantasyworld, Park 5 for Defense Contracts e il Raj.

Nel 2037 inizia la seconda guerra civile russa. È proprio in questo periodo che Serac e Jean Mi iniziano a lavorare con Liam Dempsey Sr, interpretato da Jefferson Mays per sviluppare un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere il comportamento umano ed evitare catastrofi come la distruzione nucleare di Parigi e la guerra in corso.

Nel 2038, William decide di vendere una piccola quantità dei dati degli ospiti alla società Incite, che usano nel 2039 per costruire la prima intelligenza artificiale di Jean Mi chiamata Solomon. Il modello futuro previsto da Solomon traccia l’umanità sulla via dell’estinzione e identifica una serie di individui pericolosi chiamati “valori anomali”, tra cui Jean Mi. Credendo di poter salvare l’umanità, Serac uccide Dempsey e prende il controllo della società e del sistema di intelligenza artificiale e mette Jean Mi e altri che rappresentano una minaccia per il futuro ideale di Serac nei campi di ricondizionamento.

L’obiettivo di Serac è quello di ottenere più dati sugli ospiti rispetto a Delos, credendo che potesse aiutare il suo nuovo sistema di intelligenza artificiale Rehoboam a controllare meglio il futuro dell’umanità.

Anno 2037 (20 anni fa)

Quasi due decenni dopo la morte di Arnold, Ford si rende conto di aver sbagliato ad aprire il parco e inizia a fare piani per liberare i padroni di casa. Crea una replica di Arnold chiamata Bernard Lowe e incarica Dolores di ricreare la coscienza di Arnold nella culla, il server in cui sono archiviati tutti i dati dell’host. Dolores decide di non creare una replica perfetta di Arnold e permette a Bernard di esistere come opera originale. Impiega Bernard come capo del Comportamento in Westworld e, quando gli ospiti iniziano a prendere coscienza, Ford chiede a Bernard di riportarli indietro, sottoponendoli ad anni di crudeltà umane. Ford crea anche l’ospite nascosto Ashley Stubbs, che ha il volto di Luke Hemsworth e lo assume come capo della sicurezza del parco.

Caleb Nichols (Aaron Paul) si arruola nell’esercito nel 2042 e si allena al Parco 5 con la sua squadra probabilmente nel 2043. Quando i suoi compagni di squadra suggeriscono di violentare i padroni di casa che dovrebbero proteggere durante la simulazione dell’allenamento ma Caleb li ferma. Dolores è uno dei padroni di casa presenti e testimonia la posizione di Caleb contro i danni ai padroni.

Anno 2047-2056 (1-10 anni fa): la rigenerazione

Dopo essere stato schierato in Crimea durante la seconda guerra civile russa, Caleb subisce una frattura al cranio nel 2048 e viene ricondizionato in uno dei campi di Serac con il suo amico Francis, dopo che entrambi sono stati identificati come valori anomali. Dopo il loro ricondizionamento, Caleb e Francis accettano lavori segreti dando la caccia ad altri valori anomali tramite l’app RICO, eliminando inconsapevolmente gli obiettivi di Reboham. Un anno dopo, nel 2049, RICO ordina ai due amici di uccidersi a vicenda, Caleb uccide prima Francis ma questo ricordo traumatico viene cancellato durante il ricondizionamento. Caleb trascorre i seguenti anni lottando per mantenere un lavoro affidabile o una relazione stabile.

In questo periodo, Charlotte Hale (Tessa Thompson), diventa la direttrice esecutiva del consiglio di amministrazione di Delos, nonché una talpa per Serac. Lei accetta di consegnargli il resto dei dati segreti degli ospiti che William gli ha venduto 20 anni prima. Hale incarica Theresa Cullen (Sidse Babett Knudsen) di contrabbandare tutto il codice degli ospiti fuori dal parco in modo che Ford possa essere espulso in sicurezza da Westworld, mentre lavorano anche per proteggere la chiave di crittografia della Forgia per i dati degli ospiti desiderati da Serac. Theresa a un certo punto inizia una relazione romantica con Bernard, cosa che Ford permette.

Akecheta guadagna sempre più seguaci mentre risveglia con successo gli ospiti all’interno della Ghost Nation. I suoi seguaci tatuano il simbolo del Labirinto sulla parte inferiore dei loro scalpi come parte del loro rituale di risveglio. Ritorna più volte dalla figlia di Maeve e cerca di mostrarle il Labirinto, ma Maeve Millay (Thandiwe Newton) è spaventata da Akecheta e non lo ascolta.

Anno 2056 (1 anno fa): all’interno del Labirinto

William, ora molto più grande, va in vacanza nel parco di Westworld ogni anno per far uscire il suo lato oscuro. Juliet è l’unica che vede l’oscurità in lui e diventa un’alcolizzata mettendo in crisi il loro matrimonio. Quando Ford dà a William il profilo del suo parco, finisce in mano a Juliet, in questo modo lei vede tutte le cose terribili che William fa comprese le notti trascorse a violentare Dolores. Juliet lascia il profilo di William affinché Emily lo possa trovare e poi si uccide.

Dopo il suicidio di Juliet, William va a Westworld con l’intento di fare qualcosa di veramente malvagio per verificare se prova qualche rimorso. Trova Maeve e sua figlia e tenta di ucciderle, ma prima che Maeve muoia, William assiste alla lotta per salvare sua figlia prima di crollare al centro del Labirinto di Akecheta. William si convince che il Labirinto sia una narrativa segreta lasciata da Arnold per rappresentare una vera sfida per coloro che ne sono degni.

Maeve non funziona correttamente e Bernard cancella i ricordi di sua figlia nel tentativo di aggiustarla. Invece la uccide, con Ford che sottolinea che sua figlia rappresenta la pietra angolare di Maeve che viene riassegnata ad una fattoria alla signora del Mariposa Saloon, ma Ford le scrive segretamente una narrativa di “fuga”. William visita la versione host di Jim per l’ultima volta e determina che l’intero progetto è in realtà un fallimento. Decide che le persone non sono destinate a vivere per sempre.

Avvicinandosi al culmine del suo piano, Ford affronta Akecheta riguardo al simbolo del Labirinto e gli dice di radunare la sua gente e andare alla Forgia e che dopo la sua morte, infatti, si aprirà una porta su un altro mondo.

Ford dà gli ultimi ritocchi al suo piano e ordina a Bernard di istruire il sistema per concedere l’accesso a Dolores, spedisce una stampante host alla vecchia casa di Arnold. Infine aggiorna gli host di Westworld con il codice “Reveries”.

Westworld stagione 1, Novembre 2057 (Anno Zero)

Gli aggiornamenti delle Reveries causano piccoli problemi nel comportamento degli ospiti in tutto il parco, spingendo Theresa a richiamare gli ospiti afflitti e incarica Bernard ed Elsie di diagnosticare il problema. Mentre indagano sui malfunzionamenti dell’host, Elsie e Stubbs si imbattono nell’host taglialegna che Theresa usa per portare di nascosto la chiave di crittografia della Forgia fuori dal parco su ordine di Hale.

I ricordi continuano a risvegliare gli ospiti. Peter Abernathy trova la foto di Juliet e ripete le parole morenti di Arnold a Dolores il che lo mette in movimento per cercare il Labirinto. Ripete a Maeve: “Queste delizie violente hanno fini violenti”, e la sua crescente consapevolezza di sé porta a un calo della sua performance. Inizia ad accedere ai suoi ricordi, ricorda di sua figlia e dell’attacco di William e si rende conto che qualcosa non va nel mondo.

Costringe i tecnici Felix e Sylvester ad apportare modifiche al suo codice e a concedere l’accesso amministrativo ad altri host.

Ford aggiorna Teddy con i ricordi del finto personaggio Wyatt e introduce nuove trame nel parco che coinvolgono il nuovo cattivo e il suo gruppo di seguaci. Ford pone il veto alla nuova narrativa scritta da Lee Sizemore e introduce la sua narrativa, “Journey into Night”, cogliendo risorse significative del parco e allontanando innumerevoli host dai loro circuiti. Ford porta alla luce Escalante e avverte Theresa di starne alla larga.

William torna al parco intento a trovare il centro del Labirinto. Segue gli indizi, trovando un tatuaggio del Labirinto sotto il cuoio capelluto di un ospite di nome Kissy (Eddie Rouse), portandolo a El Lazo. William uccide i compaesani di Lawrence e sua moglie fino a quando la figlia di El Lazo non gli fornisce l’indizio successivo, che lo porta da Armistice.

In cambio di aiuto, racconta a William la storia dietro il suo tatuaggio, dandogli il nome di Wyatt. Mentre Peter Abernathy continua a non funzionare correttamente fino a quando non va in pensione.

Novembre 2057: 1 settimana con il codice “Reveries”

Elsie continua a scavare nell’attività illecita nel parco mentre Hale accelera i piani per cacciare Ford ma questo risponde facendo catturare Elsie da Bernard e uccidere Theresa.

Bernard incatena Elsie in una grotta fuori da un avamposto segreto di Delos per elaborare i dati degli ospiti, quindi entra per uccidere lo staff e creare una copia della coscienza di Ford da caricare nella culla. Dopo la morte di Theresa, Hale incarica Lee di contrabbandare la chiave di crittografia del taglialegna per la Forgia fuori dal parco mettendola all’interno di Peter Abernathy.

Quando Maeve viene sorpresa a interrompere la sua programmazione da Bernard, prende il controllo di lui ma non cancella la sua memoria, bensì gli rivela che è un ospite. Bernard affronta Ford per fargli concedere l’accesso ai suoi ricordi, ma Ford fa sparare a Bernard.

Maeve manipola gli eventi per assicurarsi che Hector e Armistice siano nella Mesa quando comincia la sua fuga. Fa costruire da Sylvester e Felix un nuovo corpo senza l’esplosivo di sicurezza che le impedisce di andarsene e senza limitazioni nel danneggiare gli umani. Concede le stesse autorizzazioni a Hector e Armistice, e iniziano così a sparare fuori dal parco, uccidendo diversi membri del personale. Maeve arriva al treno fuori dal parco, ma all’ultimo secondo decide di restare per cercare sua figlia.

William e Lawrence si imbattono in Teddy, lasciato morente dalla creazione di Wyatt. William lo salva prosciugando Lawrence del suo sangue e lo trasfonde in Teddy. Dopo un incontro con Ford in cui avverte William che il Labirinto non è destinato a lui, chiede a Teddy di guidarlo a Paria, dove ha dei flashback su Escalante e ricorda gli assalti di William a Dolores.

Ma questo tradisce William e lo lascia indietro dandolo per morto. William prosegue per Escalante da solo, dove incontra Dolores in un altro dei suoi viaggi intorno al Labirinto. Cerca di strapparle la risposta, ma Teddy riappare, lo mette fuori combattimento e la salva.

Dolores raggiunge la fine del Labirinto e questa volta Ford e Bernard si incontrano con lei. Ford dà a Dolores la pistola che ha usato per uccidere Arnold e le dice che quello che succederà in seguito dipenderà solo da lei. Dolores immagina di parlare con Arnold ma si rende conto che la persona con cui sta parlando è se stessa e prende coscienza. Capisce cosa Ford intende che lei faccia e accede alla sua personalità da Wyatt, fondendola con la sua. Durante il gala per annunciare il lancio della nuova narrativa, Dolores uccide Ford e inizia a sparare sulla folla.

Dalla culla, la coscienza della copia di Ford spegne i sistemi del parco e rilascia gli ospiti sotto il comando di Dolores.

Westworld stagione 2, Novembre 2057: la rivolta

Dolores si scatena nel parco con il suo esercito, uccidendo tutti gli ospiti che riesce a vedere. Ora ha accesso a tutti i suoi ricordi e comprende che la vera natura di Westworld è studiare gli umani e trasformarli in ospiti. Decide di usare i propri piani contro di loro e di prendere in mano il mondo umano. Mostra a Teddy la verità del loro mondo e lo aiuta a iniziare a svegliarsi.

Emily fa visita al Raj durante la rivolta e fugge a Westworld.

Bernard e Charlotte cercano di trovare Peter Abernathy dopo aver appreso che Delos non invierà i soccorsi fino a quando la chiave di crittografia non sarà stata protetta. Abernathy però è stato coinvolto nel caos e non è mai arrivato a Delos. I due usano la rete mesh che consente agli host di scambiare informazioni in modalità wireless per localizzare Abernathy. Quando lo raggiungono, Bernard e Abernathy vengono catturati dai Confederados, ma Hale scappa e si riunisce con Delos.

Dolores si allea con i Confederados e si riunisce con Bernard e suo padre, notando che ciò che Delos gli ha messo in testa lo sta facendo ammalare. Dolores sacrifica i Confederados per spazzare via una forza di mobilitazione della sicurezza di Delos e Hale reclama Peter durante il conflitto per riportarlo alla Mesa. Teddy è turbato dalla natura insensibile di Dolores e risparmia Craddock, il comandante Confederado. Dolores riporta il gruppo a Sweetwater e credendo che Teddy sia troppo debole per sopravvivere al conflitto in arrivo, lo fa riprogrammare per essere più aggressivo e spietato.

Bernard viene portato da Clementine e i due scoprono la versione Host di Jim Delos nella struttura segreta della grotta.

William sopravvive al massacro e scopre che Ford ha preparato un gioco solo per lui. Trova Lawrence e salva la sua famiglia da Craddock per ottenere la sua fiducia. Incontra Emily nel parco, ma non crede che sia davvero Emily, perché è troppo paranoico sul fatto che sia un altro trucco di Ford e la abbandona.

Maeve trova Lee e lo costringe ad aiutarla a trovare sua figlia. Si riuniscono con Hector, Armistice, Felix e Sylvester e si dirigono verso le praterie con una deviazione nello Shogunworld. Lì, Maeve scopre di poter controllare altri host senza usare comandi verbali attingendo alla rete mesh. Quando raggiungono sua figlia, incontrano Akecheta e fuggono, non capendo che sta cercando di aiutarli a raggiungere la Forgia. Maeve incontra William e quando si rende conto che Lawrence è sveglio, lo mette contro William facendogli ricordare quando ha ucciso sua moglie. Lawrence spara a William, ma la sicurezza di Delos arriva e spara sia a Lawrence che a Maeve. Akecheta salva la figlia di Maeve e la porta via dalla sicurezza di Delos.

Novembre 2057: assalto alla Mesa

Dolores, Teddy, Angela e Clementine prendono il treno da Sweetwater per attaccare la Mesa per reclamare Peter Abernathy.

Hale informa Delos che ha la chiave di crittografia e cerca di estrarla dalla testa di Abernathy mentre Delos lotta per entrare nei sistemi del parco. Bernard ed Elsie entrano per trovare cosa stia bloccando il sistema e quando Bernard si collega al suo mondo virtuale, trova la copia di Ford.

Ford si sposta nel corpo di Bernard e lo guida a sostenere la rivolta dell’ospite, uccidendo le squadre di sicurezza di Delos contro la sua volontà. Ford usa Bernard per cancellare tutti i sistemi del parco, dando a Dolores pieno controllo.

Angela si sacrifica per far saltare in aria la culla, distruggendo tutti i file di backup degli host. Dolores scappa dalla Mesa con l’unità di controllo di Peter contenente la chiave di crittografia.

Lee arriva alla Mesa con Maeve e cerca di salvarla. Hale viene a sapere della capacità di Maeve di controllare gli host e la usa per porre fine alla rivolta senza i sistemi del parco. Crea un bug dal codice di Maeve e lo impianta in Clementine, facendo sì che qualsiasi host nel suo raggio uccida altri host. Prima che Bernard lasci la Mesa con Elsie, fa visita a Maeve per consentire a Ford di avere un’ultima conversazione con lei e per aiutarla a liberarsi.

William viene salvato da Akecheta e riportato al campo. Emily lo raggiunge e lo porta con sé. In attesa dei soccorsi, Emily confessa a William di aver letto il suo profilo e che intende esporre il suo progetto segreto come vendetta per la morte di sua madre. Quando arrivano i soccorsi, William crede che la squadra di sicurezza di Delos sia tutta host e gli spara, quindi spara a Emily pensando che anche lei sia una delle host di Ford. Vede il suo profilo nella sua mano e si rende conto di aver ucciso sua figlia.

Novembre 2057: verso la Valle al di Là

Akecheta guida il suo gruppo nella Valle dell’Aldilà. Dolores raggiunge il territorio della Nazione Fantasma con Teddy e ne uccide molti quando cercano di impedirle di raggiungere la Forgia.

Dolores denuncia la Valle al di Là come un’altra falsa promessa e rivela che in realtà c’è solo un mondo che conta, ovvero il mondo umano. Anche con la sua nuova programmazione, Teddy non riesce a riconciliare il mostro che è diventata Dolores e invece di continuare a proteggerla, si spara. Dolores così porta con sé la sua unità di controllo.

Lee, Hector, Armistice, Hanaryo, Felix e Sylvester aiutano Maeve a fuggire dalla Mesa e raggiungere la Valle al di Là per riunirsi con sua figlia. Sono inseguiti dalla sicurezza di Delos e Lee rimane indietro, sacrificando la sua vita per farli continuare.

Spaventato dal fatto che Ford lo farà ferire di nuovo Bernard lo elimina dal suo sistema e poi abbandona Elsie per andare avanti da solo nella Valle al di Là. Si incontra con Dolores e William all’ingresso della Forgia, ma quando William cerca di ucciderli, la sua pistola si ritorce contro il sabotaggio di Dolores e lo lascia ferito nel deserto.

Hale si dirige verso la Valle con Clementine e una truppa della sicurezza di Delos per distruggere tutti gli ospiti. Mentre si avvicinano alla carovana di ospiti che si dirigono verso la Valle, questi iniziano a uccidersi a vicenda.

Novembre 2057: la Forgia di Westworld

Sottoterra nella Forgia, Dolores usa l’unità di controllo di Abernathy per accedere al sistema e leggere i dati degli ospiti raccolti nel parco al fine di ottenere un vantaggio contro gli umani. Il sistema della Forgia, usando Logan Delos come avatar, spiega a Bernard che ha decodificato con successo ogni ospite umano in poche righe di codice, affermando che gli umani non possono mai cambiare davvero. Il sistema afferma che gli host sono unici per gli esseri umani in quanto sono in grado di riscrivere il loro codice e diventare ciò che vogliono essere. La Forgia dice anche a Bernard che c’è un mondo virtuale per host chiamato Sublime nascosto qui. Il sistema attiva un portale virtuale e gli host del gruppo di Akecheta ci saltano attraverso, si lasciano alle spalle i loro corpi ospiti fisici ed entrano nel paradiso virtuale.

Dolores finisce ciò che deve leggere e cancella i dati degli ospiti. Bernard, volendo salvare gli host nel Sublime e impedire a Dolores di uccidere ogni essere umano, le spara e annulla l’eliminazione dei dati. Non può, tuttavia, annullare l’allagamento. Bernard prende l’unità di controllo di Dolores dal suo corpo e la sostituisce con l’unità di controllo di Peter.

In superficie, Clementine uccide tutti gli host che non riescono a entrare nel Sublime, inclusi Hector, Armistice e Hanaryo. Maeve rimane indietro per impedire all’orda di prendere sua figlia e guarda mentre entra nel Sublime con la sua nuova madre e Akecheta, che finalmente si riunisce con Kohana.

Bernard torna alla Mesa e assiste all’omicidio di Elsie da parte di Hale dopo che si è confrontata sul progetto segreto di Delos. Rendendosi conto di aver commesso un errore fidandosi degli umani, Bernard guarda dentro di sé per ritrovare Ford. Segue le istruzioni di Ford per creare una copia ospite di Hale e impianta l’unità di controllo di Dolores al suo interno, creando Halores, ovvero Dolores nel corpo ospite di Charlotte Hale. Halores trova e uccide la vera Charlotte Hale e prende il suo posto.

Bernard in seguito si rende conto che non era Ford a guidarlo, ma la sua stessa voce interiore, raggiungendo finalmente il centro del Labirinto. Bernard rimescola i suoi ricordi per impedire a Delos di apprendere il suo piano e si lascia trovare sulla spiaggia.

Novembre 2057: Fuga da Westworld 11 giorni dopo la morte di Ford

Undici giorni dopo il massacro, Strand e il suo team di recupero beni arrivano a Westworld e trovano Bernard. Insieme a Stubbs e Halores, tentano di mettere insieme quello che è successo a tutti i padroni di casa e scoprono che Bernard è in realtà un ospite. Strand interroga Bernard, ma a causa dei suoi ricordi confusi, non è in grado di ricordare l’ordine corretto degli eventi. Alla fine, Bernard li riconduce alla Forgia dove trovano il cadavere di Dolores.

Strand e i suoi uomini iniziano a trasmettere i dati della Forgia, inclusi i dati degli ospiti e il Sublime, fino a uno dei satelliti di Delos. Mentre Bernard ricorda quello che ha fatto, Halores uccide Strand e i suoi uomini e infine anche Bernard.

Cambia idea sul Sublime e decide di trasmetterlo da qualche parte dove nessuno lo troverà mai, ma prima carica la coscienza di Teddy.

Stubbs permette ad Halores di lasciare Westworld e lei porta con sé l’unità di controllo di Bernard e quattro copie della sua. William viene trovato dalla sicurezza di Delos, così come il cadavere di Emily.

Nel mondo reale, Halores usa la stampante nella casa di Arnold per ricreare il suo vecchio corpo. Trasferisce la sua unità di controllo nella sua vecchia forma e dà una delle sue unità di controllo copiate ad Halores. Quindi ricostruisce Bernard e spiega che pensa che la loro specie avrà bisogno di entrambi se vogliono sopravvivere.

Serac riesce a portare di nascosto la perla di Maeve fuori dal parco, insieme a una serie di altre perle ospiti.

Stagione 3, Febbraio 2058: 3 mesi da Westworld

Incontrando una variabile di cui non è in grado di spiegare, vale a dire Dolores, il sistema di Rehoboam smette di funzionare il 23 Febbraio 2058.

Nel mondo umano, tre mesi dopo essere fuggito da Westworld, Halores prende il controllo del consiglio di amministrazione di Delos e spinge per riprendere la produzione degli host. Sotto la minaccia che Serac acquisti sempre più azioni, cerca anche di derubare Delos. Per ottenere i voti, Halores ha istituzionalizzato William in uno dei campi di ricondizionamento di Serac per assorbire il suo voto. Sebbene sia una copia di Dolores Prime, Halores lotta per vivere la vita di Charlotte Hale e inizia ad avere una crisi di identità e autolesionismo.

Dolores Prime usa ciò che ha appreso su alcuni umani nel sistema della Forgia per portare avanti il ​​suo piano. Cerca di avvicinarsi alle figure chiave di Incite, armando con forza file riservati dagli azionisti e seducendo il figlio del co-fondatore di Incite, Liam Dempsey Jr. interpretato da John Gallagher Jr. Crea anche un incontro con Caleb, che ricorda da Park 5 e sceglie di essere la sua rappresentazione dell’umanità. Quando Dolores dice a Caleb che vuole spegnere Rehoboam e liberare l’umanità, Caleb la aiuta.

Sapendo che Dolores si sta avvicinando e che Rehoboam non funziona più correttamente a causa del fatto che Dolores è una variabile importante nel suo modello di proiezione, Serac si rivolge a Maeve. La fa uscire da una versione virtuale per mandarla a cercare Dolores a Westworld. Maeve inizialmente non è disposta, ma Serac promette una riunione con sua figlia nel Sublime se riescono a riavere la chiave di crittografia da Dolores. Maeve insegue le copie di Dolores e scopre che si è assicurata dei materiali per creare più corpi dell’ospite prima che il suo corpo venga distrutto.

Bernard è stato incastrato per il massacro di Westworld e vive nascosto. Quando viene riconosciuto, decide finalmente di lavorare contro Dolores e torna a Westworld per trovare Maeve. Non la trova, ma trova Stubbs, che scopre essere un ospite. Bernard programma Stubbs come sua guardia del corpo mentre lavora per fermare Dolores.

Per fermare Dolores, Serac ordina un colpo a Liam, ma lei si assicura la chiave privata di Liam per il sistema Rehoboam. Dolores si copia in una versione host del capo della sicurezza e usa la chiave per divulgare i dati di tutti al pubblico, causando caos e rivolte.

Febbraio 2058: liberare l’umanità

Durante il caos, William rimane bloccato in una sessione di terapia virtuale dove affronta altre versioni di se stesso e il suo innato bisogno di violenza. Emerge dall’esperienza convinto di poter essere una brava persona e decide di distruggere tutti i padroni di casa. Viene salvato da Bernard e Stubbs, ma sapendo che sono dei padroni di casa, William presto tenta di distruggerli. Vengono salvati da Lawrence, che è l’ennesima copia di Dolores e vengono forniti di un auricolare per accedere al Sublime.

Serac uccide un membro del consiglio di Delos e impedisce il voto di privatizzazione. Ordina la distruzione di tutti gli host e dei loro dati. Elimina Halores come ospite e, sebbene Dolores la lasci morire, segue ancora gli ordini e scappa da Delos con i dati. Prima di partire, Halores distrugge la perla di Hector mentre Serac costruisce dei nuovi corpi per Maeve, Clementine e Hanaryo. Torna a casa per salvare la famiglia di Hale, ma vengono fatti saltare in aria dall’uomo di Serac e solo Halores sopravvive.

Maeve esce furiosa con Dolores e la dà la caccia in Messico, dove lei e Caleb trovano Solomon in uno dei campi di riabilitazione di Serac. Caleb ricorda tutto ciò che gli è stato fatto e lui e Dolores ottengono il piano di Solomon per l’umanità, quello che termina con l’estinzione. Dolores scarica il piano nelle sue banche della memoria e combatte Maeve. In cerca di vendetta su Dolores Prime per averla abbandonata, Halores prende a distanza il controllo del corpo di Dolores e permette a Maeve di catturarla e portarla a Serac.

Serac decide di collegare Dolores a Rehoboam e chiede al computer di cercare la chiave di crittografia nella sua memoria, ma non è lì. Uno per uno, i suoi ricordi vengono cancellati finché tutto ciò che resta è il piano di Solomon. Il file di dati trasferisce il comando amministrativo su Rehoboam a Caleb. Nei suoi ultimi istanti prima della cancellazione, Dolores rivela che il suo obiettivo è quello di liberare l’umanità e chiede a Maeve di aiutare Caleb a salvarli. Caleb ordina a Rehoboam di spegnersi .

Bernard scopre che Dolores gli ha messo in testa la chiave di crittografia e la usa per accedere al Sublime e trovare le risposte per salvare il mondo. Nel mondo reale, si spegne mentre Stubbs veglia su di lui.

Dopo lo spegnimento di Rehoboam, Caleb e Maeve lavorano insieme per chiudere gli ultimi nodi di informazioni rimanenti dell’intelligenza artificiale. In una delle loro ultime missioni, Caleb è ferito quasi a morte e Maeve teme che non riuscirà a sopravvivere. Vedendo che inizia una storia d’amore con la sua infermiera Uwade (Nozipho Mclean) durante il recupero, Maeve svanisce dalla sua vita. E lascia che Caleb sposi Uwade dalla quale avrà una figlia, Frankie.

William rintraccia Halores in un ufficio di Delos a Dubai e tenta di ucciderla, ma viene attaccato da una copia di se stesso con una copia della mente di Halores. Sullo sfondo, centinaia di macchine creano nuovi corpi ospiti. Nel frattempo il vero William è tenuto in vita a Westworld in una camera criogenica.

Stagione 4 anno 2065: l’epoca d’oro 8 anni da Westworld

Sette anni dopo la caduta di Rehoboam, l’umanità sta tornando e sta determinando il proprio futuro, ma Halores sta attuando il suo piano per dominare l’uomo.

La copia host di William, la cui mente è una copia del codice di Halores, finalmente rintraccia la posizione dei dati degli ospiti dalla Forgia, così come dal Sublime. Prende il controllo dell’enorme server farm che ospita i dati presso la diga di Hoover. Usa uno sciame di mosche per infettare uno degli uomini con una malattia che lo costringe a obbedire ai comandi dell’ospite e quindi gli fa uccidere il resto. L’ospite William dà la caccia a tutti gli eserciti rimanenti non controllati da Halores e li converte o li uccide, inclusi Clementine, Hanaryo e Lawrence.

William sostituisce le figure chiave della politica e dell’industria americane con gli host controllati da Halores e usa la loro influenza per ricostruire Delos in una potente compagnia. Sotto la direzione di “Host” William, Delos Destinations apre un nuovo host park sul suolo americano, soprannominato l’età dell’oro.

Halores usa il nuovo parco per eseguire test sullo sciame di mosche, che usa per diffondere un virus a tutti gli ospiti del parco .Il virus rende gli ospiti vulnerabili ai comandi subsonici, consentendo ad Halores di hackerare efficacemente i loro cervelli e renderli sottomessi come se fossero ospiti nei parchi.

Durante un attacco di solitudine, Maeve si protende attraverso la griglia per controllare Caleb e la sua famiglia, avvisando Halores delle loro posizioni. William però mette una taglia su di loro e Maeve viene attaccata per prima. Quindi si reca da Caleb e salva lui e la sua famiglia. Caleb lascia Uwade e Frankie con i suoi vecchi compagni dell’esercito e va con Maeve per porre fine al conflitto una volta per tutte. Scoprono così che Halores ha sostituito 250 persone con host per essere attirati nel parco dell’età dell’oro. Lì, scoprono le mosche e Caleb viene infettato dal parassita. Mentre lui e Maeve cercano di scappare con Halores come prigioniero, vengono inseguiti dall’ospite William e dagli ospiti sotto il comando degli emettitori subsonici. Quando Halores cerca di ordinare a Caleb di uccidere Maeve, spara invece a William, dimostrandosi resistente al parassita. Maeve si sacrifica per uccidere l’ospite William, ma gli uomini di Halores arrivano poco dopo e uccidono Caleb prima che lui dica ad Halores qual è la loro differenza.

Halores apprende da Caleb che gli adulti possono resistere al parassita, ma scopre che i bambini non hanno tale resistenza. Halores infetta i bambini che crescono in simbiosi con il parassita e in una generazione Halores acquisisce il pieno controllo sull’umanità. Fonda l’Olympiad Entertainment per scrivere narrazioni che tengano gli umani in loop narrativi, occupati e ignoranti della loro falsa realtà. Crea una replica host di Dolores chiamata Christina per scrivere tutte le trame. Costruisce una gigantesca torre subsonica al largo della costa di Manhattan per lanciare comandi che controllano gli umani.

A volte, gli esseri umani smettono di essere manipolati dalle frequenze subsoniche e divergono dai loro loop ma quando succede vengono subito cacciati.

Uwade e Frankie trovano un giovane Jay e lo portano fuori città, sfuggendo per un pelo agli ospiti dei droni. Frankie continua a inviare messaggi a Caleb, sperando che sia ancora vivo. Jay è duro con Frankie perché lo vede come un fratello adottivo e le dice che non saranno mai una famiglia. Qualche tempo dopo, Uwade si ammala e viene curata da Frankie prima che presumibilmente muoia.

Anno 2088: il mondo di Halores 31 anni da Westworld

Bernard si sveglia dal Sublime dopo aver incontrato Akecheta e aver visto innumerevoli possibili simulazioni di eventi futuri, che si concludono tutti con la sua morte. Bernard sceglie di tornare a Westworld e salvare il mondo dalla catastrofe. Parte con Stubbs per incontrare la figlia di Caleb, Frankie, che ora si chiama C, interpretata da Aurora Perrineau. Lei e i suoi amici ribelli sono gli ultimi umani liberi e lavorano per salvare altri valori anomali prima che gli ospiti possano ucciderli. Bernard aiuta Frankie a trovare il relitto del parco dell’età dell’oro sepolto nel deserto e sebbene Frankie speri di trovare il corpo di suo padre, quello che trovano invece è il corpo di Maeve. Bernard comunica a Frankie che Maeve è l’arma che può liberare tutti.

Christina inizia a rendersi conto che le storie che scrive sono vissute da persone reali e comincia ad avere ricordi della figlia e di un allevatore di nome Dolores Abernathy. Teddy, all’improvviso ritorna e cerca di aiutare Christina a svegliarsi e ricordare la sua vera realtà. La aiuta a capire che le storie che scrive tengono gli umani in circuiti chiusi, ma la aiuta anche a scoprire che ha il potere di cambiare la storia Anche se Halores controlla da vicino Christina.

L’ospite William indaga su chi ha massacrato gli umani dopo essere entrato in contatto con un anomalo. L’ospite William rimprovera Christina per aver sprecato gli umani, ma la lascia andare, successivamente però si suicida.

Halores incarica William di risolvere il motivo per cui gli ospiti si stanno suicidando dopo essere stati “infettati” dagli umani.

Halores dopo aver eseguito dei test di fedeltà su una versione host di Caleb, cercando di ricreare la sua coscienza riesce a fargli ricordare tutto fino alla notte in cui morì nel parco dell’Età dell’Oro 23 anni prima. Caleb cerca di scappare prima di vedere di persona che in questo futuro Halores ha già vinto.

Continua a chiedere alle copie di Caleb perché i suoi ospiti si uccidono dopo essere entrati in contatto con valori anomali e lo fa perchè crede che conosca la risposta in base alle sue ultime parole prima di morire. Caleb segue gli indizi lasciati dai suoi predecessori ed evade dalla sua cella, fuggendo sul tetto. Lì, invia un messaggio a Frankie sulla loro frequenza, scusandosi per il suo fallimento. Deluso dal fatto che non abbia confessato la risposta a Frankie come sperava, Halores affronta Caleb e le dice che gli host si uccidono perché non vogliono vivere nel mondo che ha creato. Lo uccide in un impeto di rabbia e costruisce Caleb 279, ricominciando il processo da capo.

L’ospite William cerca di eliminare un altro anomalo umano, Lindsay, ma Stubbs e il leader ribelle Jay, Daniel Wu, intervengono e la salvano. Durante il combattimento, Jay viene ucciso e sostituito segretamente con una copia host. L’ospite William lotta con la sua identità e incontra il vero William nella sua crio camera a Westworld.

Frankie e Bernard portano il corpo di Maeve alle rovine di Temperance nei resti dell’età dell’oro. Riparano il suo corpo, ma la sua unità è stata danneggiata, quindi Bernard trasferisce la sua mente su una nuova unità di controllo, utilizzando i vecchi scanner per gli ospiti del parco nascosti negli specchi per accelerare il processo. Quando Jay, Stubbs e Odina tornano con Lindsay, Frankie spara a Bernard e rivela che sta esaminando segretamente tutte le loro menti usando gli specchi. Frankie ritarda la distruzione di Maeve finché non riesce a scoprire da lei cosa è successo a suo padre. La ragazza completa il trasferimento di Maeve in segreto e affronta Jay, scoprendo che è un ospite quando afferma di pensarla come una sorella.

L’ospite Jay e Frankie litigano e il messaggio di Caleb arriva alla radio. Frankie sente, e così fa Maeve quando si sveglia e uccide Jay, salvando Frankie. Le due decidono di trovare Caleb insieme.

Anno sconosciuto: il futuro

Pensando di entrare nella Forgia durante la rivolta, William si ritrova davanti a sua figlia Emily. Il pianeta è in rovina e qualcuno sta cercando di riportarlo indietro.

Ti è servito questo ripasso cronologico della storia di Westworld? Lascia un commento!