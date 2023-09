Guglielmo Bruno, da tutti noi conosciuto semplicemente come Willie Peyote, è un rapper di Torino classe 1985. E’ diventato un nome conosciuto ai più quest’anno, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il suo brano Mai dire mai, ma soprattutto ha avuto l’occasione di mettersi in mostra durante la serata dedicata alle canzoni d’autore quando ha scelto di interpretare il brano Giudizi Universali di Samuele Bersani raggiungendo il quarto posto in classifica.

Voce di brani come La tua futura ex moglie, Ottima scusa, Quando nessuno ti vede fino a C’era una vodka e Willie Pooh per citarne alcuni. Ed oggi Willie Peyote è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Frecciarossa che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming e che arriva a distanza di quattro mesi da Picasso, il suo ultimo singolo.

Il significato di Frecciarossa

Frecciarossa, il nuovo singolo di Willie Peyote, ci dimostra ancora una volta come il rapper non si faccia problemi ad essere tagliente ed a dire ciò che pensa. D’altronde abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo proprio per il suo sguardo fuori dall’ordinario. Frecciarossa ci racconta di una storia d’amore tossica da cui è impossibile uscire e che ti crea una sorta di dipendenza. Ancora una volta, Willie Peyote ci parla dell’amore, ma in un modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati perché spesso la narrativa romantica tende a sminuire o a negare i problemi che nascono in una relazione, mentre lui vuole metterli nero su bianco. L’uscita del singolo era stata anticipata dalle sue parole:

Il rapper Willie Peyote

“Certi pensieri al buio nascono per fotterti, come le zanzare sembrano elicotteri e non ti lasciano dormire”.

Nel frattempo, Willie Peyote si prepara ad essere protagonista del suo Non è (ancora) il mio genere, un club tour che lo porterà in giro per il nostro paese. La data di esordio è attesa per il 27 ottobre a Nonantola (MO), mentre quella conclusiva sarà il 2 dicembre a Napoli passando, nel frattempo, per molte altre città italiane con i biglietti già in vendita sul circuito TicketOne. Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora e sono pronti per cantare con lui tutti i suoi più grandi successi del passato e non.

E tu sei un fan di Willie Peyote? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Frecciarossa? Ti aspettiamo nei commenti!