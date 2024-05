Guglielmo Bruno, da tutti noi conosciuto semplicemente come Willie Peyote, è un rapper di Torino classe 1985. E’ diventato un nome conosciuto ai più quest’anno, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il suo brano Mai dire mai, ma soprattutto ha avuto l’occasione di mettersi in mostra durante la serata dedicata alle canzoni d’autore quando ha scelto di interpretare il brano Giudizi Universali di Samuele Bersani raggiungendo il quarto posto in classifica.

Voce di brani come La tua futura ex moglie, Ottima scusa, Quando nessuno ti vede fino a C’era una vodka e Willie Pooh per citarne alcuni. Ed oggi Willie Peyote è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Piani che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il rapper Willie Peyote

Il significato di Piani

Piani, il nuovo singolo di Willie Peyote, fa parte dell’ep Sulla riva del fiume. Ci porta in una nuova sonorità perché vuole essere un tributo ai suoni vintage e soul che fanno parte della vita del rapper da sempre. A tal proposito, Willie Peyote rivela che:

“Piani è un pezzo d’amore, il brano più leggero del disco. Ci piaceva l’idea della dimensione sonora di un certo genere, un vestito sonoro, più che concettuale”.

E tu sei un fan di Willie Peyote? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Piani? Ti aspettiamo nei commenti!