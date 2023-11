La Disney continua ad essere sempre in prima linea e costantemente al lavoro per poter accontentare il suo pubblico e fare in modo che non vada in piattaforme di streaming concorrenti come Netflix o Amazon Prime Video.

E se da una parte sta diventando sempre più la protagonista dei live action (tra quelli già usciti e quelli in arrivo nei prossimi mesi), dall’altra parte non dimentica che esistono anche i classici che sono riusciti a renderli famosi in tutto il mondo. Lo scorso 24 novembre, infatti, è uscito nelle sale cinematografiche di Regno Unito e degli Stati Uniti il nuovo film Wish – Il potere dei desideri, film di animazione natalizio che arriverà in Italia il prossimo 21 dicembre. Si tratta del 62esimo classico Disney ed è nato per celebrare il suo centesimo anniversario. Diretto da Chris Buck (colui che è dietro anche il successo di Frozen e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle) e da Fawn Veerasunthorn aveva tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo.

Ci racconta di Asha, una ragazza di 17 anni che deve riuscire a liberare la sua città nel regno di Rosas (al largo della penisola iberica) da un’oscurità di cui, però, nessun altro si rende conto. Dovrà andare contro il Re Magnifico, ma tiranno e contro un malefico stregone che è anche il suo ex patrigno. In un momento di forte bisogno Asha esprime un desiderio alle stelle ed una stella di nome Star risponderà alla sua richiesta. Il suo debutto al cinema non è stato positivo come ci si aspettava ed è stato, invece, un po’ contrastante ottenendo un 50% dalla critica ed un 82% di gradimento dal pubblico su Rotten Tomatoes. Bocciato dalla critica, ma il suo punteggio si è alzato grazie alle reazioni del pubblico.

Asha, la protagonista di Wish – Il potere dei desideri

Certo, c’è da dire che il suo debutto è stato contrastato anche dal fatto che al botteghino fosse presente The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, ma è stato comunque in grado di attirare l’attenzione e la curiosità della gente che è andata al cinema. C’è chi, per questo motivo, non ha dubbi e sa che con il passare del tempo Wish – Il potere dei desideri diventerà un altro dei capisaldi della Disney. In Italia deve ancora arrivare al cinema, ma con i social network, al giorno d’oggi, è possibile già avere delle anteprime ed arrivati a questo punto, la domanda che sorge spontanea è chiedersi se Wish avrà o meno un secondo capitolo. La Disney non è certo principiante in materia di sequel ed, anzi, è consapevole del fatto che quando un titolo piace bisogna soddisfare la richiesta del pubblico. E quindi ci sarà o no Wish 2? Il regista Fawn Veerasunthorn è abbastanza pragmatico nella sua risposta:

“Siamo felicissimi di aver completato Wish. Vogliamo solo goderci questo momento mentre il film arriva nelle sale di tutto il mondo. Speriamo che la gente possa provare la stessa speranza, gioia e ispirazione che i film Disney hanno portato nella nostra vita”.

Mentre il suo collega Chris Buck ha lasciato aperta una porta affermando:

“Non si sa mai”.

Non ci resta altro che aspettare il 21 dicembre per vedere quale sarà la risposta del pubblico italiano all’uscita di Wish e poi, magari, arriverà l’occasione giusta per mettersi al lavoro sul sequel e seguire Asha in nuove avventure. Senza dubbio Asha sarà in grado di entrare nel cuore di tutti gli spettatori grazie alla sua dolcezza ed alla sua forza di volontà.

E tu andrai a vedere Wish? Cosa ne pensi della trama del film Disney in uscita? Ti aspettiamo nei commenti!