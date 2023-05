Wish – Il potere dei desideri è un nuovo film di animazione diretto da Chris Buck (colui che è dietro anche il successo di Frozen e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle) e da Fawn Veerasunthorn. Si tratta del 62esimo classico della Disney ed esce per celebrare il suo centesimo anniversario.

Wish – Il potere dei desideri è atteso con ansia dal pubblico e dalla critica. D’altronde si sa che quando la Disney è al lavoro per un nuovo titolo sarà sicuramente l’ennesimo successo. Certo, sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo perché arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a fine anno e, più precisamente, il 21 dicembre, ma nel frattempo per far passare più velocemente l’attesa è stato reso pubblico il primo trailer del film di animazione in italiano che ci anticipa già alcune cose. Ad esempio, scopriamo che la protagonista è Asha, una ragazza di 17 anni che deve riuscire a liberare la sua città nel regno di Rosas (al largo della penisola iberica) da un’oscurità di cui, però, nessun altro si rende conto. Dovrà andare contro il Re Magnifico, ma tiranno e contro un malefico stregone che è anche il suo ex patrigno.

Asha, la protagonista di Wish – Il potere dei desideri

In un momento di forte bisogno Asha esprime un desiderio alle stelle ed una stella di nome Star risponderà alla sua richiesta. L’obiettivo di Wish – Il potere dei desideri è quello di farci capire che “Quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose”. Asha e Star insieme, infatti, riusciranno a salvare la popolazione della città ed a combattere i nemici. A tal proposito, Fawn Veerasunthorn rivela che:

“Siamo stati ispirati da così tanti film iconici dei 100 anni di Disney Animation, in particolare dalle storie in cui si esplora il potere di chi ha un desiderio, unito alla convinzione di realizzarlo. È stata una gioia per tutto il nostro team poter onorare questa eredità con questa storia incredibile e questi straordinari personaggi”.

Per quanto riguarda le canzoni di Wish – Il potere dei desideri, invece, saranno a cura della cantautrice Julia Michaels e del produttore e cantautore Benjamin Rice, vincitore del Grammy. I telespettatori non vedono l’ora che arrivi sui grandi schermi e poi, successivamente, sulla piattaforma streaming Disney +.

E tu ami vedere i classici Disney? Andrai al cinema a vedere Wish – Il potere dei desideri? Ti aspettiamo nei commenti!