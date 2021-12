With Love è la nuova serie romantica che andrà in onda sulla piattaforma Amazon Prime Video e che, ancora prima di essere trasmessa, ha già creato moltissime aspettative nei telespettatori! Perché? Pare che ci troveremo di fronte ad uno show molto diverso dai soliti, innovativo, ironico e denso di sorprese!

Curiosi di saperne qualcosa in più? Bene, oggi cerchiamo di darvi qualche notizia in anteprima su With Love, e qualche idea potrete farvela anche autonomamente visto che vi mostriamo il primo trailer ufficiale appena rilasciato dalla rete. La serie, ideata da Gloria Calderón Kellett (Trophy wife, Dead to Me, Jane the Virgin) debutterà in Italia su Amazon Prime Video a partire dal prossimo febbraio.

Inizialmente l’esordio era stato fissato dalla piattaforma streaming per il periodo natalizio, ma c’è stato un cambio di programma e, diversamente da quanto deciso in precedenza, la serie di 5 episodi che parla di amori travagliati e sentimenti, è stata rimandata all’inizio del 2022. Al centro delle vicende ci sono i fratelli Diaz, ovvero Lily – l’attrice Emeraude Toubia (11-11: En mi cuadra nada cuadra, Voltea pa’ que te enamores, Un’estate romantica (Love in the Sun)) – e Jorge, interpretato dall’attore Mark Indelicato (Zack e Cody al Grand Hotel, Oishi High School Battle, Dead of Summer), che sono impegnati non solo a trovare l’amore, ma anche uno scopo nella vita.

Un’immagine tratta dalla nuova serie With Love

Di cosa parla With Love?

La serie With Love, creata dalla creativa Gloria Calderón Kellett, la stessa autrice di Giorno per giorno, che appare nella serie nei panni della zia zitella, segue dunque tutte le vicissitudini dei fratelli Diaz, che nonostante i loro sforzi pare proprio non riescano a darsi una regolata sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. I due, alla ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita, hanno serie difficoltà ad ingranare.

Attraverso i cinque episodi che la compongono, ciascuno ambientato durante una diversa ricorrenza, ovvero la Vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino, il 4 luglio e il Día de los Muertos. With Love, quindi, segue i due ragazzi e il resto del clan Diaz, una grande e variegata famiglia messicana-americana molto unita, tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti e intensi dell’anno.

Per quanto riguarda le scelte dell’autrice rispetto alla serie, le sue dichiarazioni aiutano a cogliere perfettamente il senso della trama di With Love in un’intervista rilasciata al magazine Entertainment Weekly:

“Gli ultimi anni sono stati traumatici e volevo creare qualcosa di gioioso perché penso che tutti ne abbiamo bisogno. Far ruotare una commedia romantica attorno alle persone della mia comunità mentre prosperano, si innamorano, si relazionano, celebrano le ricorrenze insieme, è bello, rincuorante e salutare”.

Il cast di With Love

Oltre ai due protagonisti principali, troviamo nello show anche gli attori: Rome Flynn (Drumline – Il ritmo è tutto, NCIS: New Orleans, Le regole del delitto perfetto), Desmond Chiam (Asian Bachelorette 2, We Were Tomorrow, Empty by Design), Isis King (America’s Next Top Mode, When They See Us, The L Word: Generation Q), Todd Grinnell (Parks and Recreation, Hot in Cleveland, The Young Pope), Constance Marie (The Last Marshal, Spot – Supercane anticrimine, Tortilla Soup), Benito Martinez (Beyond the Lights – Trova la tua voce, House of Cards – Gli intrighi del potere, The Leftovers – Svaniti nel nulla), Andre Royo (Super – Attento crimine!!!, Lila & Eve, Hand of God), Renée Victor (Masquerade, Il meraviglioso abito color gelato alla panna, Mamma mi sono persa il fratellino!) e Pepe Serna (La ballata di Gregorio Cortez, Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione, Ho solo fatto a pezzi mia moglie). Tutti gli episodi sono scritti e prodotti dalla stessa Calderón Kellet. L’episodio pilota è diretto e prodotto da Meera Menon (For All Mankind, The Press Conference, Farah Goes Bang). With Love è prodotto dalla società di produzione di Kellett, GloNation e Amazon Studios.

E voi, siete curiosi di vedere questa nuova serie? Cosa ne pensate di With Love ? Come sempre diteci la vostra, fateci conoscere le vostre impressioni qui nei commenti.