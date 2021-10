Wonder Woman: alzi la mano chi non conosce questo personaggio della fantasia? Il film di animazione ha attirato l’attenzione e la curiosità del pubblico tanto che, dopo due capitoli all’attivo, è arrivata la decisione di dare vita anche al terzo capitolo di Wonder Woman. D’altronde, i due capitoli precedenti hanno ottenuto ai botteghini un incasso pari a 989.000.000 di dollari.

Certo, questa novità se la aspettavano in pochi soprattutto perché la critica non è sempre stata clemente con Wonder Woman, ma nonostante questo, la DC ha deciso di dare un’ulteriore possibilità al film di animazione. In occasione del DC FanDome, la regista Patty Jenkins ha confermato i rumors, ovvero che Wonder Woman 3 è già in fase di realizzazione, a rivelarlo è stato Deadline che ha riportato le sue parole:

Gal Gadot in Wonder Woman

“Siamo tutti super entusiasti di Wonder Woman 3. Anche Gal Gadot, che è molto dispiaciuta di non essere qui oggi, ma lei è una delle persone più impegnate del mondo, tra le riprese e tre bambini piccoli. Siamo tutti davvero, davvero eccitati per ciò che sta venendo fuori con Wonder Woman 3”.

Confermata quindi la presenza di Gal Gadot, attrice israeliana classe 1985 e molto amata dal pubblico. Inutile dirlo, vi è grande curiosità per sapere cosa riserverà il futuro al personaggio costruito da Zack Snyder e, soprattutto, i fan non vedono l’ora di sapere quando potranno assistere al nuovo lavoro, anche se al momento non è stato ancora reso noto quando sarà l’inizio delle riprese, ne tantomeno quando arriverà sul piccolo schermo. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa ci riserverà il futuro e soprattutto cosa aspettarci da Wonder Woman 3.

E tu sei un fan di Wonder Woman? Hai visto i due capitoli precedenti? Ti aspettiamo nei commenti!