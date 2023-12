Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato è uno dei film che ci hanno maggiormente tenuto compagnia durante la nostra adolescenza: vuoi per il tema goloso e tutto quel cioccolato, vuoi per il messaggio che il film voleva dare, fatto sta che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica tanto che, a distanza di anni, ancora se ne parla e quando va in onda sul piccolo schermo è sempre un appuntamento imperdibile.

Per questo motivo quando si è deciso di farne un reboot, il pubblico è stato felice. Certo, sappiamo tutti che si tratta di un genere che può piacere o non piacere: da una parte piace perchè permette di riportare in auge titoli del passato facendoli, così, conoscere a nuove generazioni, ma dall’altra parte non fa entusiasmare i veri fan perché spesso, per renderlo attuale, è necessario fare delle modifiche e le critiche non mancano come è stato nel caso del live action de La Sirenetta o di Biancaneve. Il film ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo lo scorso 14 dicembre ottenendo un buon riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica.

Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka

Per questo motivo, arrivati a questo punto, sorge spontanea una domanda: Wonka avrà un sequel oppure no? Sappiamo che Wonka è un prequel che ci racconta la storia di Willy Wonka quando non era ancora diventato famoso, ma che comunque è stato in grado di regalare la felicità a tutti con le sue delizie. E questa domanda non la si poteva fare se non direttamente al protagonista Timothée Chalamet che ha parlato della possibilità di un sequel con ET. Queste le sue parole:

“Se ci fosse una storia da raccontare lo farei. Ed evidentemente c’è”.

Parole che fanno ben sperare e che trovano un degno appoggio anche in quel del regista del film. Paul King, infatti, ha rivelato come gli piacerebbe poter continuare ad esplorare l’universo del cioccolato di Wonka. Affermazioni che fanno ben sperare soprattutto se pensiamo al fatto che Timothée Chalamet, inizialmente, era scettico anche nel vestire i panni di Wonka, ma poi è stato un vero successo. Certo, se questo progetto dovesse diventare realtà ci vorrebbe ancora un po’ di tempo perché è necessario creare un nuovo capolavoro per non deludere le aspettative del pubblico e probabilmente il sequel di Wonka arriverà al cinema solo nel 2025 con protagonista sempre l’attore Timothée Chalamet.

E tu hai già avuto modo di vedere Wonka al cinema? Ti piacerebbe se ci fosse un sequel?