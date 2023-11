Continua la battaglia di Morgan contro X Factor, il cantautore accusa infatti Fedez di conosce uno dei concorrenti che in realtà sarebbe un suo collaboratore.

Così, dopo le polemiche create a seguito del suo licenziamento dal talent targato Sky, adesso arriva una nuova accusa dell’ex giudice. Zo Vivaldi, il frontman degli Stunt Pilots, in squadra con Dargen D’Amico, infatti, non soltanto sarebbe già un professionista, ma avrebbe anche collaborato con un Fedez, durante il suo quinto album, “Paranoia Airlines”.

La rivelazione di Morgan sul concorrente di X Factor

Tutto è partito nuovamente nel corso dell’ormai nota conferenza stampa tenutasi su WhatsApp tra Morgan e molti giornalisti. Durante l’intervento l’ex giudice del talent ha di fatto deciso di rivelare un’ingiustizia.

Sembrerebbe infatti il cantante degli Stunt Pilots sia già un cantante professionista nonché un collaboratore di Fedez.

Lo stesso Morgan ha poi concluso lanciando una frecciata al talent, con un pizzico di ironia: “Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!”.

Effettivamente, Morgan non ha inventato una bufala, perché basterebbe fare una breve ricerca per rintracciare un’intervista per Zetatielle Magazin, disponibile su Youtube e riportata anche in un servizio di Striscia la Notizia (qui il video), fatta a Lorenzo Caio Sarti, in arte Zo Vivaldi, in cui affronta il tema della collaborazione con Fedez.

Così, a proposito della sua partecipazione alla realizzazione dell’album “Paranoia Airlines” il giovane aveva rivelato:

“Collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove sapevo di fare una cosa che sarebbe stata ascoltata da tante persone. Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me ma quotidianamente a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili”.

Nel regolamento del talent però non vi è menzione alcuna sul divieto di partecipazione per chi avesse già collaborato con uno dei giudici della trasmissione, né tanto meno c’è il divieto per chi avesse già avuto esperienze professionali.

Tuttavia, è innegabile che un giudice chiamato a dare un giudizio su chi ha lavorato con lui o per lui, non sia libero da influenze.

E tu cosa ne pensi delle rivelazioni su X Factor di Morgan? Lascia un commento!