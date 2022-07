A pochi giorni di distanza dal debutto del Jova Beach Party che lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone, Jovanotti pubblica “Yalla Yalla” contenuto nel nuovo disco “Oasi”, prodotto da Capitol Records Italy.

All’interno del progetto ci sono quattro brani inediti più il nuovo singolo già in radio “Sensibile all’estate” e insieme compongono un nuovo capitolo del “Disco del sole”, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il flusso libero dei brani scritti da Lorenzo Cherubini a due anni e mezzo di distanza da “La nuova era“, che pian piano danno forma al disco fisico e completo di prossima uscita.

In concomitanza alla realizzazione di questo nuovo episodio discografico, debutta oggi Venerdì 8 Luglio “L’estate adesso – Jova Beach Play”, il documentario a più voci realizzato in collaborazione con RaiPlay che racconta la festa più lunga dell’estate.

Ogni venerdì uscirà un nuovo episodio e in ogni puntata ci sarà un narratore d’eccezione, il primo è Sammy Basso che scriverà una “cartolina d’autore” per raccontare i momenti più belli, originali ed esclusivi vissuti sulla spiaggia e nel backstage del Jova Beach Party.

Il significato di Yalla Yalla di Jovanotti

Il nuovo progetto pubblicato oggi da Jovanotti, “Oasi” è come dice lui, “il nuovo capitolo del Disco del sole” con 5 pezzi nuovi tutti da ascoltare e imparare.

“Yalla yalla” è l’ultimo di questi nuovi brani posizionato in chiusura del disco, Jovanotti in questo brano canta insieme a Jude & Frank, dj e producer romano molto famoso nel settore.

Il pezzo è tipico dell’estate, perfetto per scatenarsi in spiaggia durante il concerto e come ha dichiarato Jovanotti “è una vera e propria macchina da ballo!”

Yalla Yalla sarà il pezzo di apertura del set al Jova Beach Party, perché è un brano capace di far salire la temperatura e far scatenare tutti.

Il testo di Yalla Yalla di Jovanotti

Ti porterò fino alle stelle se vuoi stare insieme a me

In due faremo cose belle e anzi fantastiche

Sarà bellissimo lasciarci andare da quanto non lo fai

Tutti presi dalle cose da fare e a schivare i guai

Poco mossi gli altri mari

Qui si balla

Come dicono in Marocco

Yalla yalla

Tutti calmi gli alti mari

Ma noi no

Come dicono i Ramones

Hey Ho Let’s Go!

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

(Let’s go

Let’s go)

Sono solo un’altra anima attaccata a questa carne

Che si sbatte per il mondo per non prenderle e non darne

Mentre tutto intorno crolla e qualcosa intorno nasce

Sto tornando da una donna, lei ha un cuore che capisce

Poco mossi gli altri mari

Qui si balla

Come dicono in Marocco

Yalla yalla

Tutti calmi gli alti mari

Ma noi no

Come dicono i Ramones

Hey Ho Let’s Go!

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Go

Let’s go

Let’s go

Let’s go

Muoversi, muoversi, muoversi, muoversi sempre

Muoversi, muoversi, muoversi, muoversi sempre

Muoversi, muoversi, muoversi, muoversi sempre

Let’s go

E tu, hai già ascoltato Yalla Yalla di Jovanotti? Lascia un commento!