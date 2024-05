Yellowstone è una serie tv ideata da Taylor Sheridan e da John Linson. Ha fatto il suo debutto su Paramount Network nel 2018 e, per il momento, ha all’attivo cinque stagioni per un totale di 47 episodi. Proprio in questi giorni, sono iniziate in Montana le riprese del nuovo capitolo che coinciderà con il capitolo conclusivo della serie tv.

Yellowstone segue le avventure della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana che viene costantemente minacciato dai costruttori che sono alla ricerca di nuovi terreni. Ed ora c’è grande attesa perchè è in arrivo uno spin off. D’altronde si sa, quando un titolo piace ed ottiene un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica si vuole andare avanti e regalare nuove emozioni ai telespettatori. Il progetto dello spin off era già stato annunciato lo scorso maggio, ma a causa di alcuni problemi i tempi si sono allungati.

A regalarci delle nuove informazioni ci pensa Matthew Belloni con la sua newsletter What I’m Hearing di Puck. Pare, infatti, che lo spin off di Yellowstone potrà contare sul ritorno sul set di Kelly Reilly nei panni di Beth, di Cole Hauser in quelli di Rip Wheeler e di Luke Grimes in quelli di Kayce Dutton. Una notizia che nessuno si aspettava e che arriva come un fulmine a ciel sereno visto che i tre protagonisti sembravano sempre più lontani da questo progetto a causa di alcune dispute salariali.

I protagonisti di Yellowstone

Invece sembra che siano finalmente pronti a finalizzare i loro contratti con la Paramount anche se, ovviamente, non ci è dato sapere la cifra che otterranno da questo lavoro. Una cosa è certa, un punto di incontro deve essere stato trovato. Per il momento, però, non sappiamo ancora se lo spin off di Yellowstone potrà contare anche su Michelle Pfeiffer e su Matthew McConaughey che, in passato, si erano detti pronti per prendere parte al progetto, ma solo dopo aver conosciuto la direzione creativa. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza perchè è vero, lo spin off è già stato annunciato da un anno, ma per ora sappiamo davvero poco.

Probabilmente si intitolerà come l’anno in cui uscirà, quindi ipotizziamo 2025 sulla base degli altri spin off di Yellowstone, ovvero 1923 e 1883. Inoltre, sarà necessario aspettare la fine delle riprese della nuova stagione della serie tv per vedere cosa succederà negli episodi finali che faranno il loro debutto sul piccolo schermo il 10 novembre 2024.

E tu hai già visto Yellowstone? Cosa ti aspetti dallo spin off in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!