You è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2018. Al momento ha all’attivo quattro stagioni per un totale di quaranta episodi con l’ultima stagione uscita sulla piattaforma di streaming lo scorso marzo.

Tratto dai romanzi di Caroline Kepnes, ci racconta di Joe Goldberg, un libraio di New York che sembra timido ed introverso, ma in realtà è uno stalker che si ossessiona di una donna diversa per ogni stagione fino a diventare un violento maniaco e provocare la loro morte. Nonostante il tema non molto facile, la serie tv è stata in grado di appassionare il pubblico che non vede l’ora dell’arrivo della quinta stagione. Quinta stagione che, però, sarà purtroppo anche l’ultima stagione della serie tv e, per questo motivo, è attesa con ancora più ansia dai telespettatori.

Ci aspettano dieci episodi, ciascuno dalla durata di circa 50 minuti, e poi sarà arrivato il momento di congedarci da Joe e dalle sue manie. E proprio in questi giorni sono iniziate le riprese della quinta stagione di You a New York. Nel frattempo, infatti, è stata resa pubblica la prima foto direttamente dal set dove vediamo Joe Goldberg tra le strade di Manhattan quindi, per l’ultimo capitolo, si ritorna nella città da dove tutto è iniziato, lasciandosi alle spalle Londra. Tuttavia, ad attirare l’attenzione è soprattutto il cambio radicale di Joe che ci riporta davvero alle origini.

Joe Goldberg nella quinta stagione di You

Dimenticatevi il Joe Goldberg delle ultime stagioni dove appariva con la barba ed uno sguardo tenebroso, qui lo troviamo senza barba, con abiti casual ed uno sguardo innocente. Ma cosa succederà nel quinto ed ultimo capitolo di You? Le prime anticipazioni ci fanno sapere che l’uomo tornerà a lavorare in una libreria e che Bronte, una drammaturga dallo spirito libero, potrebbe essere la sua nuova ossessione. Spazio anche ad Anna Camp nei panni di Raegan e Maddie Lockwood, le cognate gemelle di Joe, e Griffin Matthews nei panni di Teddy Lockwood, il cognato sarcastico e leale di Joe.

Non sappiamo ancora quando You 5 arriverà sul piccolo schermo e sulla piattaforma di Netflix, ma le riprese sono iniziate proprio in questi giorni e tutto ci fa pensare che il nuovo capitolo farà il suo debutto entro la fine dell’anno per regalarci emozioni ed anche momenti di angoscia.

E tu hai già visto la serie tv You? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!