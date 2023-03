You è una serie tv degli Stati Uniti che si basa sull’omonimo romanzo e sul suo sequel Hidden Bodies di Caroline Kepnes. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2018 ed ha all’attivo quattro stagioni con l’ultima uscita proprio da poco con nuovi dieci episodi.

Una serie tv in grado di appassionare il pubblico, ma al tempo stesso tenerlo con il fiato sospeso mentre segue le vicende di Joe Goldberg, interpretato dall’attore Penn Badgley. Il nuovo capitolo è stato atteso con ansia da tutti soprattutto perché c’era molta curiosità nel vedere il cambiamento radicale del protagonista, un cambiamento che nessuno si aspettava. Tuttavia ora che siamo arrivati alla fine dei nuovi episodi, una domanda sorge spontanea: ci sarà una nuova stagione di You oppure gli episodi che abbiamo appena visto saranno gli episodi conclusivi della serie tv? Sappiamo che Netflix ha deciso di puntare sempre di più sui titoli che attirano l’attenzione del pubblico e You, senza dubbio, è tra questi. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma Penn Badgley ha voluto dire la sua durante un’intervista con IndieWire dove ha rivelato che molto probabilmente You avrà una quinta stagione e che questa dovrebbe coincidere, poi, con il capitolo finale. Queste le sue parole:

“Mi sembra che abbiamo bisogno di un’altra stagione. Mi sembra che Joe debba avere ciò che lo aspetta, soprattutto ora che la posta in gioco è così alta e la caduta sarebbe più grande visto che ha tutto questo potere e questa ricchezza”.

Le sue parole ci fanno capire come Penn Badgley abbia ancora tanto da dare al suo personaggio Joe Goldberg e soprattutto intende vedere arrivare Joe al limite. Poi l’attore ha deciso di aprirsi ancora un po’ di più:

“So che i creatori della serie tv hanno sempre pensato alla quinta stagione come l’ultima. E poi sarebbe comunque una risoluzione spettacolare dato che alla fine di questa quarta stagione abbiamo messo in moto qualcosa..un cambiamento”.

Joe protagonita di You

D’altronde Penn Badgley è consapevole del fatto che la serie tv potrebbe concludersi anche qui poiché ha dato davvero il massimo al suo pubblico con un’ultima stagione soddisfacente, ma secondo l’attore questo finale non sarebbe il finale che i telespettatori si aspettano e che vogliono davvero. A lui, infatti, piacerebbe che la serie tv finisse in un determinato modo:

“Abbiamo bisogno di vedere Joe arrivare ad una conclusione, Joe ha il potere. Ci sono anche delle circostanze che prima non c’erano. Si tratta di un cambio molto profondo. In un certo senso, lui non è felice. È un sentimento davvero terribile. Ed in un certo senso riflette la realtà, almeno finché non pensi ce Joe stia vincendo. Vedi quest’uomo avere tutto ciò che desiderava, ma sai che è orribile. Ma credo che ci sia ancora qualcosa da dire”.

Non ci resta altro che aspettare l’annuncio ufficiale di Netflix che, di solito, si fa un po’ attendere, ma ci sono tutti i presupposti e pare che You avrà la sua quinta stagione e che questa, purtroppo, coinciderà con il capitolo finale.

E tu hai già visto You? Secondo te ci sarà una quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!